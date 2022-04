స్టార్‌ హీరోయిన్‌ సమంత ప్రస్తుతం వరుస సినిమాలతో ఫుల్‌ బిజీగా ఉంది. ఇటీవలె ఆమె నటించిన యశోద సినిమా షూటింగ్‌ కంప్లీట్‌ చేసుకుంది. ఆగస్టు12న ఈ సినిమా విడుదల కానుంది. గురువారం(ఏప్రిల్‌28)న సమంత బర్త్‌డే సందర్భంగా యశోద సినిమాకు సంబంధించిన అప్‌డేట్‌ను విడుదల చేశారు మేకర్స్‌. ఈ చిత్రం​ ఫస్ట్‌ గ్లింప్స్‌ను మే5న ఉదయం 11:07 గంటలకు విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు.

సైన్స్ ఫిక్షన్ థ్రిల్లర్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాకు హరి, హరీష్‌లు దర్శకత్వం వహించగా, శ్రీదేవి మూవీస్ బ్యానర్‌పై శివలెంక కృష్ణ ప్రసాద్ నిర్మించారు. వరలక్ష్మి శరత్‌కుమార్, రావు రమేష్, ఉన్ని ముకుందన్, మురళీ శర్మ తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి మణిశర్మ సంగీతం సమకూరుస్తున్నారు.

Wishing our dearest @Samanthaprabhu2 a very Happy Birthday 💐

The thrilling first glimpse of our #Yashoda will be out on May 5th, 11:07AM 🔥💥#HappyBirthdaySamantha #YashodaTheMovie @Iamunnimukundan @varusarath5 @dirharishankar @hareeshnarayan @mynnasukumar @krishnasivalenk pic.twitter.com/xRSIQhpZQr

— Sridevi Movies (@SrideviMovieOff) April 28, 2022