 ఈ కథ మనసుల్ని కదిలిస్తుంది: సాయికుమార్‌ | Saikumar about Premane Oorilo movie | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఈ కథ మనసుల్ని కదిలిస్తుంది: సాయికుమార్‌

Oct 9 2026 4:50 AM | Updated on Oct 9 2026 4:50 AM

Saikumar about Premane Oorilo movie

తపస్విని, సాయికుమార్, శ్రీరామ్‌

‘ప్రేమనే ఊరిలో..’ మన సినిమా... మన మట్టి చిత్రం. మన ఊరి సినిమా... కథలో మంచి ఎమోషన్‌ ఉంది. అలాగే రైతు గొప్పదనం గురించి చెప్పారు. ఒక చెట్టు గురించి కూడా మంచి సందేశం ఇచ్చారు. మనల్ని ఆకట్టుకునే ఎన్నో అంశాలు ఈ సినిమాలో ఉన్నాయి. ఈ చిత్రకథ మనసుల్ని కదిలిస్తుంది’’ అని నటుడు సాయికుమార్‌ తెలిపారు.          శ్రీ రామ్, రామికా శివు, తపస్విని పూనాచ, రంగాయణ రఘు ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన చిత్రం ‘ప్రేమనే ఊరిలో..’. మనోజ్‌ కుమార్‌ దర్శకత్వంలో చందు శ్రీనివాస్, సురేష్‌ కొండేటి, మమత దేవేంద్ర ఎం. నిర్మించారు.

ఈ నెల 2న విడుదలైన ‘ప్రేమనే ఊరిలో..’ మూవీ గ్రాండ్‌ సక్సెస్‌ మీట్‌ను హైదరాబాద్‌లో నిర్వహించారు. సాయికుమార్‌ అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా హీరో శ్రీరామ్‌ మాట్లాడుతూ– ‘‘యూత్‌తో పాటు ఫ్యామిలీ ఆడియన్సకి నచ్చేలా మా సినిమా ఉంటుంది. ఒక మంచి సినిమా చూసిన అనుభూతిని పొందుతారు’’ అని చెప్పారు. ‘‘తెలుగు ప్రేక్షకులు మా సినిమాపై చూపిస్తున్న ప్రేమ, ఆదరణకు కృతజ్ఞతలు’’ అన్నారు మమత దేవేంద్ర.

‘‘మా సినిమాకి ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన వస్తుండటంతో థియేటర్స్, స్క్రీన్స పెంచాం’’ అని సురేష్‌ కొండేటి తెలిపారు. ‘‘మా సినిమా చూస్తూ ప్రేక్షకులు ఎమోషనల్‌ అవుతున్నారు’’ అన్నారు చందు శ్రీనివాస్‌. ‘‘యూనిట్‌ అంతా థియేటర్స్‌కి వెళ్లాం. ప్రేక్షకుల అభినందనలు మాకు ఎంతో సంతోషాన్నిచ్చాయి’’ అని తపస్విని పునాచ పేర్కొన్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

రణబాలి మూవీ ట్రైలర్‌ లాంఛ్ ఈవెంట్‌లో స్పెషల్ మూమెంట్స్.. (ఫోటోలు)
photo 2

శ్రీవిష్ణు కామ్రేడ్ కళ్యాణ్ మూవీ ప్రెస్‌మీట్.. (ఫోటోలు)
photo 3

జిమ్‌లో బిగ్‌బాస్ బ్యూటీ దివి కసరత్తులు చూశారా?.. (ఫోటోలు)
photo 4

ది ప్యారడైజ్‌ ఏషనాగుల కట్టమీద సాంగ్‌ వర్కింగ్ స్టిల్స్.. (ఫోటోలు)
photo 5

హీరోయిన్ కామాక్షి భాస్కర్ల లేటెస్ట్ ఫోటోలు

Video

View all
Ambati Rambabu Warning to Chandrababu Govt Over YSRCP Office Demolished 1
Video_icon

తాడేపల్లి YSRCP పార్టీ ఆఫీస్ కూల్చివేత అంబటి స్టాంగ్ వార్నింగ్
Janasena MLA Chirri Balaraju Close Friend Sensational Video 2
Video_icon

జనసేన MLA చిర్రి బాలరాజు సన్నిహితురాలు సంచలన వీడియో
Prabhas Birthday Special Fauzi Teaser To Release On Oct 23 3
Video_icon

డార్లింగ్ ఫ్యాన్స్ కు పండగే..! ఫౌజీ నుంచి 3 నిమిషాల టీజర్..
SEC Ready For local body elections In AP 4
Video_icon

ఏపీలో స్థానిక ఎన్నికలకు SEC రెడీ
Shocking Incident in Chennai Car Plunges Into Huge Road Pothole 5
Video_icon

Viral: చెన్నైలో షాకింగ్ ఘటన.. రోడ్డుపై భారీ గుంతలోకి దూసుకెళ్లిన కారు
Advertisement
 