Ranbir Kapoor Alia Bhatt Brahmastra Wrap Up Shooting At Varanasi: బాలీవుడ్‌ చాక్లెట్‌ బాయ్‌ రణ్‌బీర్‌ కపూర్, బీటౌన్‌ క్యూట్‌ బ్యూటీ అలియా భట్‌ తొలిసారి జంటగా నటిస్తున్న చిత్రం 'బ్రహ్మాస్త్ర'. ఈ సినిమాలో బాలీవుడ్‌ బిగ్‌బీ అమితాబ్‌ బచ్చన్‌, టాలీవుడ్‌ మన్మథుడు నాగార్జున, మౌని రాయ్‌ కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. తాజాగా ఈ సినిమా షూటింగ్‌ భారతదేశ ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రమైన వారణాసిలో పూర్తయింది. 'బ్రహ్మాస్త్ర' చివరి షెడ్యూల్‌ను వారణాసిలో పూర్తి చేసినట్లు ఓ వీడియో ద్వారా దర్శకనిర్మాతలు తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో 'బ్రహ్మాస్త్ర' విజన్‌ను దర్శకధీరుడు రాజమౌలి అందిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఈ మూవీ ప్రమోషన్‌ సౌత్‌లో అద్భుతంగా మొదలైంది.

భారతీయ పురాణాలు అలాగే ఆధునిక ప్రపంచం నుంచి ప్రేరణ పొందిన పురాణ సమ్మేళనం 'బ్రహ్మాస్త్ర' సినిమా. 2022లో అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న చిత్రాలలో ఇది కూడా ఒకటి. ఈ మధ్యే విడుదల తేదీని అనౌన్స్ చేయడంతో పాటు మోషన్ పోస్టర్ కూడా తీసుకొచ్చారు. సెప్టెంబర్‌ 09, 2022న 'బ్రహ్మాస్త్ర' సినిమా విడుదల కానుంది. ఆ రోజు కచ్చితంగా ఇండియన్ సినిమా హిస్టరీలో కొత్త చరిత్ర మొదలవుతుందని నమ్మకంగా చెబుతున్నారు దర్శక నిర్మాతలు. మూడు భాగాలుగా వస్తున్న 'బ్రహ్మాస్త' సినిమా ప్రమోషన్‌లోకి రాజమౌళి చేరడంతో సినిమాపై మరింతగా అంచనాలు పెరిగాయి. ఈ సినిమాకు అయాన్ ముఖర్జీ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.



We started shooting in 2018. And now ... finally .. The filming of Brahmastra ( Part One ) comes to an end !!

I've been wanting to say this for such a long time ..

ITS A WRAP !!!!!!!! 🔥🔥🔥🔥

See you at the cinemas . 09.09.2022 pic.twitter.com/E1NvRIK4XX

— Alia Bhatt (@aliaa08) March 29, 2022