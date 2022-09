బాలీవుడ్‌లో బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డుస్థాయిలో వసూళ్లు రాబట్టిన చిత్రం 'బ్రహ్మస్త్ర'. బాలీవుడ్ ప్రేమజంట రణ్‌బీర్‌ కపూర్, ఆలియాభట్ నటించిన ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కలెక్షన్లతో దూసుకెళ్తోంది. ఇటీవలే వరల్ట్‌ వైడ్ రూ.400 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించిన సినిమాల క్లబ్‌లో చేరింది. ఈ సినిమాను మిస్సవుతున్న వారి కోసం చిత్ర యూనిట్ సరికొత్త ప్లాన్‌తో ముందుకొచ్చింది. ఇప్పటికే ఈనెల 23న మల్టీప్లెక్స్‌ల్లో కేవలం రూ.75 కే సినిమా చూడవచ్చని బంపర్‌ ఆఫర్ ప్రకటించింది. దీంతో ప్రేక్షకుల నుంచి ఒక్కసారిగా ఊహించని రీతిలో స్పందన వచ్చింది.

తాజాగా దసరా సెలవుల్లోనూ మరో బంపర్‌ ఆఫర్‌ను ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొచ్చింది. ఈనెల 29 వరకు కేవలం రూ.100 కే మల్టీప్లెక్స్‌ల్లో సినిమా చూడవచ్చని చిత్ర యూనిట్ ప్రకటించింది. దసరా సెలవులను కుటుంబంతో కలిసి ఎంజాయ్ చేసే వారికి ఈ ఆఫర్ మంచి సువర్ణావకాశం. ఇంకేముంది కుటుంబ సమేతంగా బ్రహ్మస్త్రను చూసేయండి.

ప్రపంచవ్యాప్తంగా బ్రహ్మస్త్ర రికార్డ్.. తొలివారం ఎన్ని కోట్లంటే..!

బాలీవుడ్‌లో అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా రూపొందించిన ఈ చిత్రం బ్రహ్మస్త్రం పేరుతో తెలుగులో విడుదలైంది. ఈ చిత్రానికి అయాన్ ముఖర్జీ దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సినిమాలో బిగ్‌బీ అమితాబ్ బచ్చన్, టాలీవుడ్ కింగ్ నాగార్జున, మౌనీ రాయ్ కీలకపాత్రలు పోషించారు. భారీ అంచనాల మధ్య ఈ చిత్రం సెప్టెంబర్ 9న ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చిన సంగతి తెలిసిందే.

