'పెద్ది' సినిమా వచ్చి నెలలు దాటిపోయింది. సుకుమార్తో చేయాల్సిన కొత్త మూవీ ఎప్పుడా అని ఫ్యాన్స్ ఎదురుచూస్తున్నారు. దసరాకు లాంచ్ కానుందని రూమర్స్ వచ్చాయి. కానీ ఇంతలోనే టీమ్ నుంచి అప్డేట్ వచ్చేసింది. దర్శకుడు సుకుమార్ కొత్త ఆఫీస్ తీసుకున్నారు. అలా ఈ ప్రాజెక్ట్కి తొలి అడుగుపడింది. ఈ మేరకు నిర్మాణ సంస్థ మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ మూడు ఫొటోలని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది.
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రామ్ చరణ్-సుకుమార్ గతంలో 'రంగస్థలం' చేశారు. ఇది 2018లో రిలీజైంది. తర్వాత పుష్ప టైంలో మళ్లీ ఈ కాంబోలో మూవీ ఉండనుందని అనౌన్స్ చేశారు. అప్పటినుంచి మెగా అభిమానులు ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇకపోతే ఈ చిత్రం కోసం తన ఆస్థాన సంగీత దర్శకుడు దేవిశ్రీ ప్రసాద్ని పక్కనబెట్టిన సుక్కూ.. అనిరుధ్తో పనిచేయబోతున్నాడని సమాచారం.
ప్రస్తుతం ఆఫీస్ తీసుకున్నారు. అయితే దసరా పండగకు ప్రాజెక్ట్ లాంచ్ కావొచ్చని అంటున్నారు. ఈ విషయంతో పాటు హీరోయిన్ ఎవరు? స్టోరీ ఏంటనేది కూడా క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది. వచ్చే ఏడాది ప్రారంభంలో షూటింగ్ మొదలుపెట్టినా సరే 2028లో లేదంటే 2029లోనే రిలీజ్ ఉంటుందేమో?
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THE MASTERMIND and his DEN for #RC17 are READY🔥 The journey begins with the pooja ceremony soon. Stay tuned for exciting updates ✨ Mega Power Star @AlwaysRamCharan @aryasukku @SukumarWritings @MythriOfficial https://t.co/zxd9bJ9MGU
— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) October 14, 2026