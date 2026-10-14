 మాజీ భార్యకు దగ్గరుండి పెళ్లి చేసిన 'స్పైడర్‌మ్యాన్' | Spider Man Actor Tobey Maguire Ex Wife Jennifer Meyer Wedding Goes Viral Weeks After Divorce, Photos Trending On Social Media | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Tobey Maguire Ex Wife: ఇలా కూడా పెళ్లి చేస్తారా? ఫొటోలు వైరల్

Oct 14 2026 3:22 PM | Updated on Oct 14 2026 4:10 PM

Spiderman Actor Tobey Maguire Ex Wife Wedding Latest

ఈ మధ్య కాలంలో వైవాహిక బంధంలో రకరకాల వింతలు కనిపిస్తున్నాయి. ప్రియుడితో కలిసి భర్తని చంపడం అనే వార్తలు ఎప్పటికప్పుడు వింటూనే ఉన్నాం. మరోవైపు ప్రియుడితో భార్యకు పెళ్లి చేశాడు లాంటి వార్తలు కూడా అప్పుడో ఇప్పుడో వినిపిస్తూనే ఉంటాయి. సామాన్యుల విషయంలో జరిగిందిలే అనుకుంటే ఏదో అనుకోవచ్చు. 'స్పైడర్ మ్యాన్' ఫేమ్ హాలీవుడ్ నటుడు కూడా ఇలానే చేశాడు. తన మాజీ భార్యకు దగ్గరుండి మరొకరితో పెళ్లి చేశాడు. ఈ విషయం ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ అయిపోయింది.

(ఇదీ చదవండి: 'రాజాసాబ్' సినిమా.. అలా చేయకుండా ఉండాల్సింది: నిర్మాత)

2002, 04, 07ల్లో వచ్చిన 'స్పైడర్ మ్యాన్' సినిమాల్లో పీటర్ పార్కర్ అని హీరో పాత్ర చేసిన నటుడు టోబీ మాగర్.. వేరే చిత్రాలు చేసినప్పటికీ 'స్పైడర్ మ్యాన్'గానే చాలా ఫేమస్ అయ్యాడు. 2007లో జెన్నిఫర్ మేయర్ అనే అమెరికన్ జ్యూవెల్లరీ డిజైనర్‌ని పెళ్లి చేసుకున్నాడు. కానీ 2016 నుంచి వీళ్లిద్దరూ విడివిడిగానే ఉంటున్నారు. దాదాపు పదేళ్ల తర్వాత గత నెలలోనే అధికారికంగా విడాకులు తీసుకున్నారు.

విడాకులు తీసుకుని కొన్నిరోజులు అయిందో లేదో జెన్నీఫర్.. నైజీరియన్ బిలియనీర్ వారసుడు అయిన అడెబాయో ఒగున్లెసీని పెళ్లి చేసుకుంది. గత శనివారం అమెరికాలోని హువాయ్ వేదికగా ఈ వివాహం జరగ్గా.. దీనిని జెన్నీఫర్ మాజీ భర్త, నటుడు టోబీ మాగర్ స్వయంగా దగ్గరుండి జరిపించాడు. ఈ ఫొటోలు, వీడియోలు బయటకు రావడంతో ఇది కాస్త ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది.

(ఇదీ చదవండి: విడాకులు తీసుకున్న తెలుగు సీరియల్ హీరోయిన్)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'ఫౌజీ' హీరోయిన్ ఇమాన్వి బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 2

లైట్ కలర్ శారీలో అనసూయ గ్లామర్.. (ఫోటోలు)
photo 3

తిరుమల : సింహ వాహనంపై శ్రీ మలయప్పస్వామివారు దర్శనం (ఫొటోలు)
photo 4

రణబాలి ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌.. విరోష్ జంట క్యూట్‌ మూమెంట్స్ (ఫోటోలు)
photo 5

'ఆలియాస్ రుక్మిణీ'గా ఆఫియా సయ్యద్.. ఈమె ఎవరంటే? (ఫొటోలు)

Video

View all
AP SEC Anil Chandra Punetha Announced Local Body Elections Date 1
Video_icon

ఏపీ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదల
BIGG BOSS 10 Telugu Review 2
Video_icon

బుద్ధిలేని గేమ్.. హౌస్ లో మరో బిగ్ ట్విస్ట్
AP Local Body Elections In Three Phases 3
Video_icon

ఏపీ లోకల్ ఫెట్ మూడు దశల్లో మున్సిపల్ ఎన్నికలు
Visakhapatnam Beach Scare People Swept Away by Strong Sea Waves 4
Video_icon

విశాఖ బీచ్ లో అలల ప్రమాదం.. కళ్లముందే కొట్టుకుపోతూ..!
LIVE : Election Commissioner Anil Chandra Punetha Press Meet 5
Video_icon

LIVE: స్థానిక ఎన్నికల నోటిఫికేషన్.. విడుదల
Advertisement
 