 మాయ లేడి ప్రేమకథ  | Rakesh Varre Madhumita Sarkar Maya lady Movie Pre Release Event | Sakshi
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మాయ లేడి ప్రేమకథ 

Nov 12 2026 4:46 AM | Updated on Nov 12 2026 4:46 AM

Rakesh Varre Madhumita Sarkar Maya lady Movie Pre Release Event

‘‘మాయ లేడి’ హీరో, నిర్మాత రాకేష్, డైరెక్టర్‌ ప్రశంకర్‌... నాకు మంచి మిత్రులు. నా ‘గూఢచారి’ సినిమాలో రాకేష్‌ నటించాడు. సినిమా పట్ల చాలా ΄్యాషన్‌తో ఉంటాడు. అలాగే ప్రశంకర్, నేను కలిసి కొన్ని స్క్రిప్ట్స్‌కు వర్క్‌ చేశాం. వీళ్లిద్దరూ కలిసి చేసిన ఈ సినిమా పెద్ద సక్సెస్‌ కావాలని కోరుకుంటున్నాను’’ అని డైరెక్టర్‌ శశికిరణ్‌ తిక్క తెలిపారు. రాకేష్‌ వర్రే హీరోగా నటించి, నిర్మించిన చిత్రం ‘మాయ లేడి’. ప్రశంకర్‌ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాలో మధుమిత సర్కార్‌ హీరోయిన్‌. 

క్రేజీ యాంట్స్‌  ప్రొడక్షన్స్‌ పై రూపొందిన ఈ మూవీ రేపు విడుదల కానుంది. ఈ చిత్రం ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌కి డైరెక్టర్స్‌ శశికిరణ్‌ తిక్క, మహేశ్‌ బాబు పి. అతిథులుగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా మహేశ్‌బాబు .పి మాట్లాడుతూ– ‘‘కవలలను ప్రేమించిన ఓ కుర్రాడి కథే ‘మాయ లేడి’ చిత్రం. ఈ మూవీ ట్రైలర్‌ ఆసక్తిగా ఉంది. రాకేష్, ప్రశంకర్‌లకు సక్సెస్‌ రావాలని కోరుకుంటున్నాను’’ అని చెప్పారు. ‘‘కొత్త తరహా లవ్‌ స్టోరీతో మంచి ఎంటర్‌టైనర్‌గా రూపొందించిన చిత్రమిది’’ అన్నారు ప్రశంకర్‌.  

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