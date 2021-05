దినేష్‌ తేజ్‌, అనన్య నాగళ్ల ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన చిత్రం "ప్లే బ్యాక్‌". హరిప్రసాద్‌ జక్కా దర్శకత్వం వహించగా శ్రీ వెంకటేశ్వర ఆర్ట్స్‌ క్రియేషన్స్‌ బ్యానర్‌పై ప్రసాద్‌రావు పెద్దినేని నిర్మించారు. మార్చి ఐదున ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన ఈ సినిమా తాజాగా ఓటీటీ బాట పట్టింది.

తెలుగు డిజిటల్‌ ప్లాట్‌ఫామ్‌ ఆహాలో మే 21 నుంచి ప్రసారం కానుంది. వేర్వేరు కాలాలకు చెందిన ఇద్దరు వ్యక్తులు ఎలా మాట్లాడుకున్నారు? అనే అంశం చుట్టూ కథ కొనసాగుతూ ఉంటుంది. ఇక ఈ సినిమాలో దివంగత జర్నలిస్టు, నటుడు టీఎన్‌ఆర్‌ నటనలో సరికొత్త కోణాన్ని చూపించారు. నటన పరంగా 'ప్లే బ్యాక్‌' అతడి కెరీర్‌లో గుర్తుండిపోయే చిత్రంగా చెప్పవచ్చు.

Tring! Tring! ☎️

It's a call from 1993.

Pick up at your own risk!

A thriller drama on your way. #Playback premieres May 21.@iam_jakka @idineshtej @AnanyaNagalla @ArjunKalyan @ImSpandanaa @TNRdirector @murthyscribe @UrsVamsiShekar @teju9666 pic.twitter.com/7Gdf8q2D37

— ahavideoIN (@ahavideoIN) May 11, 2021