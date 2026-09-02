 ‘ఓజీ 2’ అప్‌డేట్‌.. స్పెషల్‌ వీడియో రిలీజ్‌ చేసిన డైరెక్టర్‌! | OG 2 Update: Sujeeth Release Special Video | Sakshi
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‘ఓజీ 2’ అప్‌డేట్‌.. స్పెషల్‌ వీడియో రిలీజ్‌ చేసిన డైరెక్టర్‌!

Sep 2 2026 6:05 PM | Updated on Sep 2 2026 6:09 PM

OG 2 Update: Sujeeth Release Special Video

పవన్‌ కల్యాణ్‌ బర్త్‌డే సందర్భంగా ఆయన అభిమానులకు ‘ఓజీ’ సీక్వెల్‌ అప్‌డేట్‌ ఇచ్చాడు దర్శకుడు సుజీత్‌. ఈ మేరకు బుధవారం ‘ఓజీ యూనివర్స్‌’ పేరిట ఓ స్పెషల్‌ వీడియో విడుదల చేశారు. అందులో ‘ఓజీ’కి సీక్వెల్‌గా తెరకెక్కించే చిత్రం గురించి పవన్‌ కల్యాణ్‌తో సుజీత్‌, సంగీత దర్శకుడు తమన్‌ చేస్తున్న చర్చలు ఆస్తకి రేపుతున్నాయి. ‘యాన్‌ ఇండియన్‌ ఆరిజిన్‌.. సౌత్‌ఈస్ట్‌ ఎమోషన్‌.. వెస్ట్రన్‌ ప్రెజెంటేషన్‌..’ అనే మాటలు ఆ వీడియోలో ఉన్నాయి. ఈ సినిమాను పవన్ కళ్యాణ్ క్రియేటివ్ వర్క్స్ బ్యానర్ నిర్మిస్తోంది. త్వరలోనే ఈ సినిమా సెట్స్ మీదకు వెళ్లనుంది.
 

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