హాలీవుడ్ ప్రముఖ నటి, 'వండర్ ఉమన్' ఫేమ్ గల్ గడోట్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన లేటెస్ట్ సినిమా 'ద రన్నర్'. ఇది ఇప్పుడు నేరుగా ఓటీటీలో రిలీజైపోయింది. సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ కథతో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రానికి కెవిన్ మెక్ డొనాల్డ్ దర్శకత్వం వహించాడు. ఇంతకీ ఈ మూవీ సంగతేంటి? ఎందులో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
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గల్ గడోట్ 'ద రన్నర్' సినిమా నేటి(సెప్టెంబరు 02) నుంచి అమెజాన్ ప్రైమ్ ఓటీటీలోకి వచ్చింది. తెలుగు, తమిళ, హిందీ, కన్నడ, మలయాళం లాంటి ప్రాంతీయ భాషలతో పాటు ఇంగ్లీష్లోనూ స్ట్రీమింగ్లోకి వచ్చేసింది.
'ద రన్నర్' విషయానికొస్తే.. లండన్లో కొడుకుతో జీవించే ఓ మహిళ.. ఆ పిల్లాడ్ని ఓ రోజు స్కూల్లో దిగబెట్టి వస్తుంది. కానీ కొంతసేపటి తర్వాత కిడ్నాపర్ నుంచి ఫోన్ కాల్ వస్తుంది. ఒక గంటలో తాను చెప్పిన పనులన్నీ చేస్తేనే కొడుకుని అప్పగిస్తానని ఆమెని బెదిరిస్తాడు. మరి సదరు మహిళ.. కిడ్నాపర్ చెప్పిన పనులన్నీ చేసిందా? ఈ క్రమంలో ఎలాంటి సవాళ్లు ఎదుర్కొందనేది మిగతా స్టోరీ.
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