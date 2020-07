నాగశౌర్య లుక్‌ అదుర్స్‌

సంతోష్‌ జాగర్లపూడి దర్శకత్వంలో నాగశౌర్య నటిస్తున్న చిత్రం ప్రీ లుక్‌ని చిత్ర యూనిట్‌ విడుదల చేసింది. ‘ది గేమ్‌ విల్‌ నెవర్‌ బీ ది సేమ్‌’ (ఆట ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉండదు) అనే క్యాప్షన్‌తో దీనిని రిలీజ్‌ చేశారు. ఇక ఇందులో నాగశౌర్య మునుపెన్నడు చూడని విధంగా సిక్స్‌ ప్యాక్‌ బాడీతో డిఫరెంట్‌ లుక్‌తో కనిపిస్తున్నాడు. ఈ లుక్‌ చూసి ఆయన అభిమానులు మురిసిపోతున్నారు . లవర్‌ బాయ్‌లా కనిపించే నాగ శౌర్య పూర్తిగా మారిపోయాడంటూ కామెంట్‌ చేస్తున్నారు. బాడీ షేప్‌ బాగుందంటూ కితాబిస్తున్నారు.

This can't be any better. My dear bro @IamNagaShaurya you are unmatchable.. Wishing the entire team of #NS20 all the best ! https://t.co/5CrjOtWeQ8

— Rohith Nara (@IamRohithNara) July 27, 2020