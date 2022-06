యంగ్‌ హీరో అడివి శేష్‌ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన సినిమా మేజర్‌. 26/11 ముంబై ఉగ్రదాడుల్లో వీరమరణం పొందిన రియల్‌ హీరో మేజర్ సందీప్‌ ఉన్నీకృష్ణన్‌ జీవితం ఆధారంగా ఈ సినిమా తెరకెక్కింది. శశికిరణ్‌ తిక్క దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం అడివి శేష్‌ కెరీర్‌లోనే అత్యధిక వసూళ్లు రాబట్టింది. మేజర్‌ సందీప్‌ తల్లిదండ్రులుగా ప్రకాశ్‌ రాశ్‌, సీనియర్‌ నటి రేవతిలు కనిపించారు. శోభితా ధూళిపాళ, సయూ మంజ్రేకర్‌ హీరోయిన్లుగా నటించారు.

జూన్‌ 3న విడుదలైన ఈ సినిమా తాజాగా ఓటీటీలో రిలీజయ్యేందుకు రెడీ అయింది. నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో జూలై 3 నుంచి మేజర్‌ అందుబాటులోకి రానుంది. తెలుగు, హిందీ, మలయాళ భాషల్లో ప్రసారం కానుంది. ఈమేరకు అధికారిక ప్రకటన వెలువడింది.

The untold story of a son. The untold story of a father. The untold story of a SOLDIER. 🇮🇳🪖

Major is coming to Netflix on 3rd July in Telugu, Hindi and Malayalam! #MajorOnNetflix pic.twitter.com/1ngxcOciuQ

