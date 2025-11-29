 బన్నీ గడప ముందు బడా డైరెక్టర్లు.. చాన్స్‌ ఎవరికి? | Lokesh kanagaraj Team Up With Allu Arjun, Bunny New Film Updates | Sakshi
బన్నీ గడప ముందు బడా డైరెక్టర్లు.. చాన్స్‌ ఎవరికి?

Nov 29 2025 11:57 AM | Updated on Nov 29 2025 12:32 PM

Lokesh kanagaraj Team Up With Allu Arjun, Bunny New Film Updates

పుష్ప, పుష్ప 2 చిత్రాలలో అల్లు అర్జున్‌ పాన్‌ ఇండియా స్టార్‌ అయ్యాడు. అంతకు ముందు వరకు సౌత్‌ ఇండస్ట్రీకే పరిచయం ఉన్న బన్నీ..పుష్ప చిత్రంతో నార్త్‌ ఆడియన్స్‌కి బాగా దగ్గరయ్యాడు. ఇప్పుడు అల్లు అర్జున్‌ సినిమా అంటే.. బాలీవుడ్‌ సైతం ఆసక్తికరంగా ఎదురు చూస్తుంది. బన్నీ కూడా పాన్‌ ఇండియా ప్రేక్షకులను దృష్టిలో పెట్టుకోనే కథలను ఎంచుకుంటున్నాడు. తన తదుపరి చిత్రాన్ని అట్లీతో ప్రకటించాడు. ప్రస్తుతం ఈ మూవీ షూటింగ్‌ శరవేగంగా జరుగుతోంది. వచ్చే ఏడాదిలో రిలీజ్‌ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ చిత్రం తర్వాత బన్నీ ఏ దర్శకుడితో సినిమా చేస్తాడనేది ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది. ప్రస్తుతం బన్నీతో సినిమా చేసేందుకు పలువురు బడా డైరెక్టర్లు లైన్‌లో ఉన్నారు.

అందులో ముందు వరుసలో ఉన్నది త్రివిక్రమ్‌ శ్రీనివాస్‌. పుష్ప 2 చిత్రం తర్వాత బన్నీ.. త్రివిక్రమ్‌తోనే సినిమా చేయాల్సి ఉంది. నిర్మాత నాగవంశీ ఈ విషయాన్ని అధికారికంగా కూడా ప్రకటించారు. అయితే అల్లు అర్జున్‌(Allu Arjun) సడెన్‌గా అట్లీ వైపు మొగ్గు చూపాడు. ఆ తర్వాత త్రివిక్రమ్‌ అదే కథతో ఎన్టీఆర్‌తో సినిమా చేస్తాడనే పుకార్లు వచ్చాయి కానీ..దీనిపై ఇప్పటికీ క్లారిటీ రాలేదు. త్రివిక్రమ్‌ ఆ కథను బన్నీతో చేసేందుకే ఆసక్తి చూపిస్తున్నాడట. మరోవైపు యానిమల్‌ తర్వాత సందీప్‌ రెడ్డి ప్రభాస్‌తో సినిమా ప్రకటించాడు. అదే సమయంలో అల్లు అర్జున్‌తోనూ ఓ సినిమా ఉంటుందని చెప్పాడు. ప్రస్తుతం అట్లీ సినిమాతో బన్నీ.. ప్రభాస్‌ స్పిరిట్‌ చిత్రంలో సందీప్‌ బిజీగా ఉన్నారు. వీరిద్దరి కాంబినేషన్‌లో వచ్చే మూవీకి కాస్త టైం పట్టే అవకాశం ఉంది.

అయితే త్రివిక్రమ్‌, సందీప్‌తో పాటు తాజాగా మరో దర్శకుడి పేరు కూడా బన్నీ ఖాతాలో చేరింది. కోలీవుడ్‌ స్టార్‌ డైరెక్టర్‌ లోకేష్‌ కనగరాజ్‌(Lokesh kanagaraj) కూడా అల్లు అర్జున్‌తో సినిమా తీసేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారట. ఇప్పటికే లోకేష్‌ కనగరాజన్‌ బన్నీకి కథ వినిపించాడట. వీరిద్దరి కాంబినేషన్‌ దాదాపు సెట్‌ అయినట్లేనని ఇండస్ట్రీలో టాక్‌ వినిపిస్తుంది.  వీరితో పాటు ప్రశాంత్‌ నీల్‌, సంజయ్‌ లీలీ భన్సాలీ కూడా బన్నీ కోసం కథలను సిద్ధం చేసుకున్నారట. మరి వీరిలో బన్నీ ఎవరికి చాన్స్‌ ఇస్తారనేది కొద్ది రోజుల్లో క్లారిటీ వస్తుంది.

ప్రస్తుతం బన్నీ తన ఫోకస్‌ అంతా అట్లీ సినిమాపైనే పెడుతున్నాడు. రూ.700 కోట్ల బడ్జెట్‌తో సన్‌ పిక్చర్స్‌ సంస్థ ఈ సినిమాను నిర్మిస్తోంది. ఇందులో అల్లు అర్జున్‌ పాత్ర మూడు కోణాల్లో సాగుతుందని సమాచారం. మోషన్‌ క్యాప్చర్‌ టెక్నాలజీ వినియోగంతోపాటు... విజువల్‌ ఎఫెక్ట్స్‌కి పెద్దపీట వేస్తూ ఈ సినిమాని భారీ స్థాయిలో తెరకెక్కిస్తున్నారు. 

