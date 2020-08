నటి అంకిత లోఖండే, దివంగత నటుడు సుశాంత్‌ సింగ్‌ రాజ్‌పుత్‌ దాదాపు ఆరేళ్లుగా ప్రేమించుకున్న సంగతి తెలిసిందే. ‘పవిత్ర రిష్తా’ సీరియల్‌ సందర్భంగా ప్రారంభమైన వీరి బంధం ఆ తర్వాత విబేధాలు రావడంతో ముగిసిపోయింది. ఈ క్రమంలో ఓ ఆంగ్ల మీడియా వెబ్‌సైట్‌ సుశాంత్‌తో విడిపోయిన తర్వాత అంకిత, కుశాల్‌ టాండన్‌ అనే నటుడితో కొన్నాళ్లు డేటింగ్‌ చేసిందంటూ కథనాన్ని ప్రచురించింది. ఇది కాస్తా హాట్‌ టాపిక్‌గా మారడంతో కుశాల్‌ టాండన్‌ దీనిపై స్పందించారు. సదరు వెబ్‌సైట్‌పై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. సుశాంత్‌ తనకు అన్నలాంటి వాడని.. అంకిత మంచి స్నేహితురాలని స్పష్టం చేశారు. ఈ మేరకు కుశాల్‌ ట్వీట్‌ చేశారు. (చదవండి: ట్విన్స్‌ రాకతో సంతోషం: అంకిత)

This is a shame journalism, like really , I was a friend of both ,Sushanth was a brother and @anky1912 a friend , at this time who so ever z team is trying to get my name in this blame game ... plz keep me out of this ....... 😡😡😡😡😡shocking how we live in a world of news 🙏 pic.twitter.com/B65xy737KR

— KUSHAL TANDON (@KushalT2803) August 27, 2020