 జూనియర్ ఎన్టీఆర్ దేవర-2.. కొరటాల శివ బిగ్‌ ప్లాన్‌! | Devara 2 Buzz: Koratala Siva Planning Powerful Role, Simbu Likely to Join Jr NTR’s Blockbuster Sequel | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Devara Part 2: దేవర-2.. పవర్‌ఫుల్‌ రోల్‌ కోసం స్టార్‌ హీరో!

Sep 30 2025 2:36 PM | Updated on Sep 30 2025 2:47 PM

Koratala Siva Big Plan For Jr Ntr Devara part 2 Power Role Star Name viral

జూనియర ఎన్టీఆర్- కొరటాల శివ కాంబోలో వచ్చిన బ్లాక్ బస్టర్‌ చిత్రం దేవర పార్ట్‌-1. గతేడాది దసరా సందర్భంగా రిలీజైన ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్ వద్ద సూపర్ హిట్‌గా నిలిచింది. ఈ మూవీలో బాలీవుడ్ స్టార్ సైఫ్ అలీ ఖాన్ కీలక పాత్రలో మెప్పించారు. సముద్రం బ్యాక్‌ డ్రాప్‌లో వచ్చిన ఈ సినిమా మాస్ ఆడియన్స్‌ను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంది. ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ భామ జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్‌గా మెప్పించింది.

దేవర సూపర్ హిట్ కావడంతో పార్ట్-2 కూడా ఉంటుందని కొరటాల శివ ఇప్పటికే ప్రకటించారు. ప్రస్తుతం ఈ మూవీ కోసం ప్లాన్‌ రెడీ చేస్తున్నారు. దాదాపు స్క్రిప్ట్‌ అంతా ఇప్పటికే పూర్తైనట్లు తెలుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో దేవర-2కు సంబంధించిన నెట్టింట ఓ బజ్‌ నడుస్తోంది. పార్ట్-2 కోసం ఓ పవర్‌ఫుల్ రోల్‌ను కొరటాల క్రియేట్ చేస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ రోల్‌లో తమిళ స్టార్‌ శింబును అనుకుంటున్నట్లు లేటేస్ట్ టాక్.

‍అయితే ఈ విషయంపై ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటనైతే రాలేదు. కథలో బలమైన ప్రభావం చూపించేలా దేవర-2 స్క్రిప్ట్‌లో మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టినట్లు తెలుస్తోంది. శింబు అయితే ఈ పవర్‌ఫుల్ రోల్‌కు సెట్ అవుతాడని కొరటాల అతని వైపే మొగ్గు చూపుతున్నారని టాక్. ఈ విషయంపై ప్రస్తుతం అతనితో చర్చలు జరుగుతున్నట్లు సమాచారం. ఏదేమైనా దేవర-2 రోల్‌ కోసం శింబు పేరు తెరపైకి రావడంతో కోలీవుడ్ ఫ్యాన్స్‌ సైతం ఖుషీ అవుతున్నారు. అయితే దీనిపై అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలు..సూర్యప్రభ వాహనంపై శ్రీవారు (ఫొటోలు)
photo 2

కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో ఎన్‌ఆర్‌ఐల బతుకమ్మ సంబరాలు
photo 3

పారిస్ ఫ్యాషన్ వీక్‌లో ఐశ్వర్య.. 50ల్లోనూ తగ్గట్లే (ఫొటోలు)
photo 4

‘హార్టీ వెల్‌కమ్‌ సజ్జనార్‌ సాబ్‌..’ హైదరాబాద్‌ సీపీగా బాధ్యతలు (ఫొటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్‌ సీపీ 'సీవీ ఆనంద్‌'ను కలిసిన సినీ ప్రముఖులు (ఫోటోలు)

Video

View all
Legendary Bowler Bashes His Country Pakistan After Asia Cup 2025 Blunder 1
Video_icon

కాంట్రాక్టు చింపేయండి! రెచ్చిపోయిన మాజీ పాక్ ప్లేయర్
Eluru Doctors Protest against Chandrababu Govt 2
Video_icon

ఏలూరులో నల్ల బ్యాడ్జీలు ధరించి నిరసన ప్రదర్శనకు దిగిన PHC వైద్యులు
Tilak Varma Receives Grand Welcome In Hyderabad 3
Video_icon

హైదరాబాద్ లింగంపల్లిలో ఆసియా కప్ హీరో తిలక్ వర్మ సందడి
100 Percent Tariff On Indian Movies 4
Video_icon

భారత సినిమా పై ట్రంప్ బాంబ్
YSRCP Activits And Leaders Huge Rally in Razol 5
Video_icon

మిథున్ రెడ్డి విడుదల రాజోలులో భారీ ర్యాలీ
Advertisement
 