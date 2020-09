ముంబై: బాలీవుడ్‌ ఫైర్‌ బ్రాండ్‌ కంగనా రనౌత్‌కి, మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మధ్య మాటల యుద్ధం నడుస్తోన్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం కంగనా కార్యాలయాన్ని ధ్వంసం చేసింది. ఇప్పటికే శరద్‌ పవార్‌.. ఈ విషయమై శివసేన మీద గుర్రుగా ఉన్నట్లు సమాచారం. ఈ సారి మ‌హరాష్ట్ర‌ సంకీర్ణ ప్ర‌భుత్వంలో భాగంగా ఉన్న కాగ్రెస్‌ను కంగనా టార్గెట్ చేశారు. ఆ పార్టీ అధ్య‌క్షురాలు సోనియాగాంధీని ఉద్దేశిస్తూ వ‌రుస ట్వీట్లు చేశారు. ఓ మహిళ పట్ల మీ భాగస్వామ్యంలోని ప్రభుత్వ తీరుపై మీరు స్పందిచకపోవడం విచారకరం.. మీ మౌనాన్ని చరిత్ర గమనిస్తోంది అంటూ ట్విట్టర్‌ వేదికగా మండిపడ్డారు కంగనా. (చదవండి: శివసేన సర్కారు దూకుడు)

ఈ సందర్భంగా కంగనా ‘గౌరవనీయులైన కాంగ్రెస్‌ నాయకురాలు సోనియా గాంధీ గారు.. మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం నన్ను వేధింపులకు గురి చేస్తోన్న విషయం చూసి ఓ మహిళగా మీకు కోపం రావడం లేదా.. అంబేడ్కర్‌ మనకిచ్చిన ఆదర్శాలను పాటించాల్సిందిగా మీ ప్రభుత్వాన్ని అభ్యర్థించలేరా.. మీరు పశ్చిమ దేశంలో పెరిగారు.. కానీ భారతదేశంలో జీవించారు. ఆడవారు ఎదుర్కోనే సమస్యల గురించి మీకు అవగాహన ఉండే ఉంటుంది. ఈ రోజు మీ భాగస్వామ్యంలో ఏర్పడిన ప్రభుత్వం ఓ మహిళను వేధింపులకు గురి చేస్తూ.. శాంతి భద్రతలను పూర్తిగా అపహాస్యం చేస్తోంటో మీరు మౌనంగా.. ఉదాసీనంగా ఉన్నారు. చరిత్ర తప్పక మీ మౌనాన్ని నిర్ణయిస్తుంది. ఇప్పటికైన మీరు జోక్యం చేసుకుంటారని నేను ఆశిస్తున్నాను’ అంటూ కంగనా ట్వీట్‌ చేశారు. (చదవండి: ఎన్ని నోళ్లు మూయించగలరు?)

Great Bala Saheb Thakeray one of my most favourite icons, his biggest fear was some day Shiv Sena will do Gutbandhan and become congress ⁦@INCIndia⁩ I want to know what is his conscious feeling today looking at the condition of his party ? pic.twitter.com/quVpZkj407

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) September 11, 2020