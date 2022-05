యూనివర్సల్‌ హీరో కమల్‌ హాసన్‌, విలక్షణ నటులు విజయ్ సేతుపతి, ఫాహద్‌ ఫాజిల్‌ కలిసి నటించిన చిత్రం 'విక్రమ్‌'. ఈ చిత్రానికి లోకేష్‌ కనగరాజు దర్శకత్వం వహించారు. కమల్‌ సొంత నిర్మాణ సంస్థ రాజ్ కమల్ ఇంటర్నేషనల్ ఫిలింస్ పతాకంపై భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కిన ఈ మూవీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా జూన్ 3న ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకువస్తున్నారు. సినిమా ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా శుక్రవారం (మే 20) విక్రమ్‌ తెలుగు ట్రైలర్‌ను మెగా పవర్‌ స్టార్ రామ్‌ చరణ్‌ లాంచ్ చేశారు. ఇందులో మొదటిసారిగా కమల్‌ హాసన్‌, విజయ్‌ సేతుపతి, ఫాహద్ ఫాజిల్‌ కలిసి నటించారు. వీరేకాకుండా స్టార్‌ హీరో సూర్య కూడా 'విక్రమ్‌'లో అతిథి పాత్రలో అలరించనున్నాడు.

2 నిమిషాల 38 సెకన్లు ఉన్న ఈ ట్రైలర్‌లో కమల్, విజయ్, ఫాహద్‌ ఫాజిల్‌ ఎవరికీ వారి ప్రత్యేక నటనతో అదరగొట్టారు. వీరి ముగ్గురి లుక్స్‌, యాక్టింగ్‌ కన్నుల పండుగగా ఉంది. ప్రతి ఒక్క సీన్‌ అద్భుతంగా యాక్షన్‌తో నిండిపోయింది. యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్ నేపథ్యంలో రూపొందిన ఈ చిత్రానికి అనిరుధ్‌ రవిచంద్రన్‌ అందించిన బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌ మ్యూజిక్‌ హైలెట్‌గా నిలిచింది. ఖైదీ, మాస్టర్‌ సినిమాల డైరెక్టర్‌ లోకేష్‌ కనగరాజు దర్శకత్వం వహించడం, ముగ్గురు విలక్షణ నటులతోపాటు సూర్య అతిథి పాత్రలో నటించడంతో ఇదివరకే ఈ మూవీపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఇప్పుడు ఈ ట్రైలర్ చూస్తుంటే ఆ అంచనాలు మరింత పెరిగేలా ఉన్నాయి. మే 15న ఈ మూవీ తమిళ ట్రైలర్‌ను విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే.



Glad to release the Action packed #Vikram Telugu trailer#VikramHitlisthttps://t.co/3EFvSmFSmt

My heartfelt wishes to @ikamalhaasan sir, @Dir_Lokesh @VijaySethuOffl #FahadhFaasil @anirudhofficial @RKFI & Team!

Good luck to @actor_nithiin @SreshthMovies for the Telugu release pic.twitter.com/M2RDYwodID

— Ram Charan (@AlwaysRamCharan) May 20, 2022