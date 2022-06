Kamal Haasan Vikram Movie Twitter Review: యూనివర్సల్‌ స్టార్‌ కమల్‌ హాసన్‌ వెండితెరపై సందడి చేసి సుమారు నాలుగేళ్లయింది. ఆయన సినిమా కోసం అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఎట్టకేలకు జూన్‌ 3న 'విక్రమ్‌'గా సందడి చేసేందుకు వచ్చేశారు కమల్ హాసన్. లోకేశ్ కనకరాజు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ మూవీలో విజయ్‌ సేతుపతి, ఫాహద్‌ ఫాజిల్‌ నటిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. అంతేకాకుండా ఇందులో సూర్య అతిథి పాత్రలో మెరవనున్నాడు. దీంతో ఈ మూవీపై అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి. మరోవైపు ఈ మూవీ 1986లో వచ్చిన 'ఏజెంట్‌ విక్రమ్‌ 007' సినిమా కథకు లింక్‌ చేసి రూపొందించినట్లు సమాచారం.

ఈ సినిమాను తెలుగులో 'విక్రమ్‌: హిట్‌ లిస్ట్‌' పేరుతో సుధాకర్‌ రెడ్డి, హీరో నితిన్‌ తెలుగులో విడుదల చేశారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ట్రైలర్‌, పోస్టర్స్‌, టీజర్‌, సాంగ్స్‌ సినిమాపై భారీ హైప్‌ పెరిగింది. ముఖ్యంగా ట్రైలర్‌లో అనిరుధ్‌ రవిచంద్రన్‌ మ్యూజిక్‌ హైలెట్‌గా నిలిచింది. మరీ ఇన్ని అంచనాల మధ్య విడుదలైన 'విక్రమ్‌' ప్రేక్షకులను ఎలా అలరించాడో ట్విటర్‌ రివ్యూలో చూద్దాం.



ఈ సినిమాను మూడు గంటల హై ఓల్టేజ్‌ యాక్షన్ మూవీ అని చెబుతున్నారు. స్క్రీన్‌ప్లే, డైరెక్షన్‌ రాకింగ్‌గా ఉందని పేర్కొన్నారు. కమల్‌ హాసన్, విజయ్ సేతుపతి, ఫాహద్‌ ఫాజిల్, సూర్య నటన అద్భుతంగా ఉందని తెలిపారు. అనిరుధ్‌ రవిచందర్‌ బీజీఎం ఎక్సలెంట్‌గా ఉందన్నారు.



What more we want from @Dir_Lokesh he has given life time settlement in #Vikram Moreover @Suriya_offl as Rolex Thaaaa whataaa screen presence yov loki bring back kaithi 2 or Vikram 2 ASAP cant wait🔥#VikramFDFS — KRISH (@KriahGo) June 3, 2022

'డైరెక్టర్‌ లోకేష్‌ నుంచి ఏమైతే కోరుకున్నామో అంతకుమించి ఇచ్చాడు. అన్నిటికిమించి సూర్య ప్రసెన్స్‌ అదిరిపోయింది. ఖైదీ 2 లేదా విక్రమ్‌ 2 చూసేందుకు ఎంతో ఎదురుచూస్తున్నాం.'



@Suriya_offl getup & elevation 🔥 Literally one of the best scene of his career !!#Vikram — GHOST 🦇 (@MGR_VJ) June 3, 2022

'సూర్య గెటప్‌, ఎలివేషన్‌ మాములుగా లేదు. అతని కెరీర్‌లోనే ఇది బెస్ట్‌ సీన్‌'



#Vikram - Fire Fire Fire 🔥 🔥🔥🔥🔥🔥. Best cinematic experience l’ve ever had in recent times ,action packed second half deserves multiple watch! @ikamalhaasan , Fafa, @VijaySethuOffl& @Suriya_offl- what a treat to watch all these powerful performers in one film 🙏 @Dir_Lokesh — Rajasekar (@sekartweets) June 3, 2022

ఈ మధ్య కాలంలో నేను చూసి మంచి అనుభూతికి లోనైన సినిమా ఇది. సెకండాఫ్‌లో వచ్చే యాక్షన్‌ సీన్లు మళ్లీ వచ్చి చూసేలా ఉంటాయి. కమల్‌ హాసన్, విజయ్ సేతుపతి, సూర్య పవర్‌ఫుల్‌ యాక్టింగ్‌ను ఒకే సినిమాలో చూడటం సూపర్‌ ట్రీట్‌.



#Vikram 2nd Half last 20Mins rocks. Length is there. But screenplay holds the play. Suriya cameo 🔥. Clean Blockbuster for @Dir_Lokesh & Co. Congrats Thalaivarey ⚡ — × Kettavan Memes × (@Kettavan__Memes) June 3, 2022