 ఓటీటీకి జాన్వీ కపూర్ రొమాంటిక్ కామెడీ.. స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడంటే? | Janhvi Kapoor Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari OTT release | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Janhvi Kapoor Movie: ఓటీటీకి జాన్వీ కపూర్ దసరా మూవీ.. స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడంటే?

Nov 26 2025 4:59 PM | Updated on Nov 26 2025 5:03 PM

Janhvi Kapoor Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari OTT release

బాలీవుడ్ భామ జాన్వీ కపూర్ ఏడాది ఎడాపెడా సినిమాలు చేస్తోంది. తెలుగులో రామ్ చరణ్ సరసన పెద్దిలోనూ కనిపించనుంది. ఇక హిందీలో హిట్తో సంబంధం లేకుండా వరుస పెట్టి చిత్రాలతో అలరిస్తోంది. అలా ఏడాదిలో వచ్చిన మరో రొమాంటిక్ కామెడీ మూవీ సన్నీ సంస్కారి కీ తులసి కుమారి.

చిత్రంలో వరుణ్ ధావన్ సరసన మెప్పించింది దేవర భామ. సినిమా దసరా కనుకగా థియేటర్లలో సందడి చేసింది. మూవీకి శశాంక్ ఖైతాన్ దర్శకత్వం వహించారు. అక్టోబర్ 2 న థియేటర్లలోకి వచ్చిన రొమాంటిక్ కామెడీ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద ఫర్వాలేదనిపించింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూస్తే రూ.98.35 కోట్లు వసూలు చేసింది.

దాదాపు నెలన్నర్ర రోజుల తర్వాత ఓటీటీకి వచ్చేస్తోంది సన్నీ సంస్కారీ కి తులసి కుమారి. విషయాన్ని మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. నవంబర్ 27 నుంచి నెట్ఫ్లిక్స్ వేదికగా స్ట్రీమింగ్ కానుంది. మేరకు ఓటీటీ సంస్థ పోస్టర్ను రిలీజ్ చేసింది. కాగా.. ఈ చిత్రంలో సన్యా మల్హోత్రా, రోహిత్ సరాఫ్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. సినిమా ధర్మ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్లో నిర్మించారు. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

దుబాయి మ్యూజియంలో అల్లు స్నేహ (ఫొటోలు)
photo 2

రుక్మిణి వసంత్ ఆలోచన ఎప్పుడూ వీటి గురించే (ఫొటోలు)
photo 3

పెద్ద ముక్కెరతో 'బలగం' బ్యూటీ కావ్య (ఫొటోలు)
photo 4

బ్రాహ్మణపల్లి అరటి రైతులకు వైఎస్‌ జగన్‌ పరామర్శ (ఫొటోలు)
photo 5

పులివెందులలో వైఎస్‌ జగన్‌ రెండో రోజు పర్యటన (ఫొటోలు)

Video

View all
Dr Dave Brat Sensational Comments on H1B Visa Scam 1
Video_icon

బయటపడ H1B వీసా కుంభకోణం
YS Jagan Meets Lingala Ex Sarpanch Family 2
Video_icon

రామలింగారెడ్డి కుటుంబసభ్యులతో మాట్లాడిన వైఎస్.జగన్
Sugali Preethi Mother Parvati Sensational Comments On Pawan Kalyan And Lokesh 3
Video_icon

వాడుకున్న నీచుడు... లోకేష్, పవన్ పై సుగాలి ప్రీతీ తల్లి సంచలన వ్యాఖ్యలు
Varudu Kalyani Strong Counter to CM Chandrababu Over Medical Colleges Privatization 4
Video_icon

Varudu Kalyani: నాలుగు సార్లు సీఎంగా చేశావ్ ఎప్పుడైనా ఈ ఆలోచన వచ్చిందా చంద్రబాబు..
Brahmanapalli Banana Farmers Shocking Comments 5
Video_icon

Banana Farmers: వైఎస్ జగన్ వస్తున్నారని తెలిసి అధికారులు మాకు ఫోన్ చేసి..
Advertisement
 