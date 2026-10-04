 జాన్వీ కపూర్ ఇలా.. మృణాల్ ఠాకుర్ అలా | Janhvi Kapoor And Mrunal Thakur Latest News | Sakshi
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Social Hulchal: జాన్వీ కపూర్ ఇలా.. మృణాల్ ఠాకుర్ అలా

Oct 4 2026 6:06 PM | Updated on Oct 4 2026 6:06 PM

Janhvi Kapoor And Mrunal Thakur Latest News

అందంగా మెరిసిపోతున్న జాన్వీ కపూర్

చాక్లెట్ బ్యూటీలా రచ్చ చేస్తున్న మృణాల్

ధగధగాలాడిపోతున్న హీరోయిన్ శాన్వి మేఘన

'బాసింగ బలాలే' పాట రీల్ చేసిన ఫరియా

లేటెస్ట్ ఫొటోలని పోస్ట్ చేసిన ఈషా రెబ్బా

పువ్వుల్లో పువ్వులా క్యూట్‌గా ప్రియాంక మోహన్

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