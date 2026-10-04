అందంగా మెరిసిపోతున్న జాన్వీ కపూర్
చాక్లెట్ బ్యూటీలా రచ్చ చేస్తున్న మృణాల్
ధగధగాలాడిపోతున్న హీరోయిన్ శాన్వి మేఘన
'బాసింగ బలాలే' పాట రీల్ చేసిన ఫరియా
లేటెస్ట్ ఫొటోలని పోస్ట్ చేసిన ఈషా రెబ్బా
పువ్వుల్లో పువ్వులా క్యూట్గా ప్రియాంక మోహన్
Oct 4 2026 6:06 PM | Updated on Oct 4 2026 6:06 PM
అందంగా మెరిసిపోతున్న జాన్వీ కపూర్
చాక్లెట్ బ్యూటీలా రచ్చ చేస్తున్న మృణాల్
ధగధగాలాడిపోతున్న హీరోయిన్ శాన్వి మేఘన
'బాసింగ బలాలే' పాట రీల్ చేసిన ఫరియా
లేటెస్ట్ ఫొటోలని పోస్ట్ చేసిన ఈషా రెబ్బా
పువ్వుల్లో పువ్వులా క్యూట్గా ప్రియాంక మోహన్