సాక్షి, హైదరాబాద్‌: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు హైదరాబాద్‌ నగరం జలమయమైంది. మహానగరంలోని రోడ్లు, వీధులు, కాలనీలు నదులను తలపిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్‌ వరదలపై సోషల్‌ మీడియాల్లో నెటిజన్‌లు ఫన్నీ మీమ్స్ క్రియోట్‌ చేసి వైరల్‌ చేస్తున్నారు. అదే విధంగా సినీ నటుడు బ్రహ్మాజీ కూడా హైదరాబాద్‌ వరదలపై తనదైన శైలిలో స్పందించారు. కొన్ని రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు ఆయన ఇంటిలోకి నీరు చేరిన ఫొటోలను సోమవారం ట్విటర్‌లో షేర్‌ చేశాడు. ‘ఇది మా ఇంటి పరిస్థితి.. ఓ మోటరు బోటు కొనాలనుకుంటున్న... దయచేసి మీకు తెలిసిన మంచి పడవ గురించి తెలపండి’ అంటూ చమత్కరించాడు. (చదవండి: భారీ వరదలు : ఇంటికి లక్ష సాయం)

This is my house .. pic.twitter.com/VL98DH8DQD

— BRAHMAJI (@actorbrahmaji) October 19, 2020