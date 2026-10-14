 హీరోయిన్‌కి బర్త్ డే 'గిఫ్ట్' ఇచ్చిన ప్రభాస్ | Prabhas Surprises Fauzi Heroine Imanvi On Her Birthday With A Lavish Non Veg Feast, Video Viral On Social Media | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Prabhas-Imanvi Birthday: ప్రభాస్ గిఫ్ట్ ఇచ్చాడంటే ఇలానే ఉంటుంది

Oct 14 2026 3:55 PM | Updated on Oct 14 2026 4:12 PM

Fauzi Movie Actress Imanvi Birthday And Prabhas Food Treat

టాలీవుడ్‌లో ప్రభాస్ పేరు చెప్పగానే సినిమాల కంటే ముందు అతడిచ్చే ఆతిథ్యమే గుర్తొస్తుంది. ఎందుకంటే భీమవరంకి చెందిన ప్రభాస్.. భోజన ప్రియుడు. ప్రస్తుతం మూవీస్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి డైట్ మెంటైన్ చేస్తుంటాడు గానీ లేదంటే మనసారా నచ్చినవన్నీ తింటాడు. అయితే ప్రభాస్ సినిమా షూటింగ్ అంటే తన ఇంటి నుంచి వచ్చే ఫుడ్‌తో టీమ్‌కి కడుపు నింపేస్తుంటాడు. ఇప్పుడు 'ఫౌజీ' హీరోయిన్‌కి అలాంటి సర్‌ప్రైజే ఇచ్చాడు.

(ఇదీ చదవండి: 'రాజాసాబ్' సినిమా.. అలా చేయకుండా ఉండాల్సింది: నిర్మాత)

'ఫౌజీ' మూవీలో హీరోయిన్‌గా చేస్తున్న ఇమాన్వి పుట్టినరోజు మంగళవారం(అక్టోబర్ 13) జరిగింది. దీనిని ఈమె సింపుల్‌గా సెలబ్రేట్ చేసుకుంది. ప్రభాస్ మాత్రం ఈమె కడుపు, మనసు నిండిపోయేలా చేశాడు. నాన్ వెజ్‌లో ఉన్న వెరైటీలన్నీ వండించి వాటిని ఇమాన్వికి పంపించాడు. వీటికి సంబంధించిన ఫొటో, వీడియో పోస్ట్ చేసిన ఈ బ్యూటీ.. కడుపు నిండిపోయింది ప్రభాస్ గారు అని పోస్ట్ పెట్టింది.

ఇప్పుడే కాదు గతంలో సాహో, ఆదిపురుష్, రాధేశ్యామ్ సినిమాలు చేస్తున్న టైంలోనూ హీరోయిన్లు శ్రద్ధాకపూర్, కృతి సనన్, పూజా హెగ్డేలని ఫుడ్‌తో కడుపు నింపేశాడు. ఇప్పుడు ఈ లిస్టులోకి తాజాగా ఇమాన్వి చేరింది.

(ఇదీ చదవండి: మాజీ భార్యకు దగ్గరుండి పెళ్లి చేసిన 'స్పైడర్‌మ్యాన్')

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'ఫౌజీ' హీరోయిన్ ఇమాన్వి బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 2

లైట్ కలర్ శారీలో అనసూయ గ్లామర్.. (ఫోటోలు)
photo 3

తిరుమల : సింహ వాహనంపై శ్రీ మలయప్పస్వామివారు దర్శనం (ఫొటోలు)
photo 4

రణబాలి ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌.. విరోష్ జంట క్యూట్‌ మూమెంట్స్ (ఫోటోలు)
photo 5

'ఆలియాస్ రుక్మిణీ'గా ఆఫియా సయ్యద్.. ఈమె ఎవరంటే? (ఫొటోలు)

Video

View all
AP SEC Anil Chandra Punetha Announced Local Body Elections Date 1
Video_icon

ఏపీ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదల
BIGG BOSS 10 Telugu Review 2
Video_icon

బుద్ధిలేని గేమ్.. హౌస్ లో మరో బిగ్ ట్విస్ట్
AP Local Body Elections In Three Phases 3
Video_icon

ఏపీ లోకల్ ఫెట్ మూడు దశల్లో మున్సిపల్ ఎన్నికలు
Visakhapatnam Beach Scare People Swept Away by Strong Sea Waves 4
Video_icon

విశాఖ బీచ్ లో అలల ప్రమాదం.. కళ్లముందే కొట్టుకుపోతూ..!
LIVE : Election Commissioner Anil Chandra Punetha Press Meet 5
Video_icon

LIVE: స్థానిక ఎన్నికల నోటిఫికేషన్.. విడుదల
Advertisement
 