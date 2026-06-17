 21 ఏళ్లైనా ‘అపరిచితుడు’ మ్యాజిక్ ఎందుకు తగ్గలేదు? | Even After 21 Years, Why Has the Magic of Aparichit Not Faded | Sakshi
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21 ఏళ్లైనా ‘అపరిచితుడు’ మ్యాజిక్ ఎందుకు తగ్గలేదు?

Jun 17 2026 9:04 PM | Updated on Jun 17 2026 9:16 PM

Even After 21 Years, Why Has the Magic of Aparichit Not Faded

ఒక సినిమా ప్రేక్షకులను అలరిస్తుంది. కొన్ని సినిమాలు ఆలోచింపజేస్తాయి. కానీ చాలా అరుదుగా వచ్చే కొన్ని చిత్రాలు మాత్రం కాలాన్ని దాటి తరాల తరబడి చర్చల్లో నిలుస్తాయి. అలాంటి చిత్రమే అపరిచితుడు. 2005 జూన్ 17న ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చిన ఈ సంచలన చిత్రం నేటితో 21 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకుంది. అయితే రెండు దశాబ్దాలు గడిచినా ‘అంబి(ramanujam)’ బాధ, ‘అన్నియన్’(aparichitudu )ఆగ్రహం, ‘రేమో’ స్టైల్ ఇప్పటికీ ప్రేక్షకుల మనసుల్లో తాజాగా ఉండటం విశేషం.

సాధారణంగా హీరో విలన్‌ను కొట్టి గెలిచే కథలే ఎక్కువగా వచ్చిన కాలంలో దర్శకుడు శంకర్ పూర్తిగా భిన్నమైన కథను ఎంచుకున్నారు. దేశాన్ని నాశనం చేసేది కేవలం అవినీతి రాజకీయ నాయకులే కాదు.. బాధ్యత లేకుండా ప్రవర్తించే సామాన్య ప్రజలూ అని ఆయన చూపించిన తీరు అప్పట్లో సంచలనంగా మారింది. ట్రాఫిక్ నిబంధనలు ఉల్లంఘించడం, ప్రభుత్వ ఆస్తులను ధ్వంసం చేయడం, విధుల్లో నిర్లక్ష్యం చూపించడం వంటి రోజూ జరిగే విషయాలనే కథకు కేంద్రబిందువుగా మార్చారు.

ఈ చిత్రానికి అసలైన బలం విక్రమ్ నటన. చట్టాన్ని నమ్మే అమాయకుడైన రామానుజం, ఫ్యాషన్ ప్రపంచంలో విహరించే రేమో, తప్పు చేసిన వారిని భయంకరంగా శిక్షించే అపరిచితుడు.. ఇలా మూడు విభిన్న వ్యక్తిత్వాలను ఒకే సినిమాలో చూపించి విక్రమ్ తన కెరీర్‌లోనే అత్యుత్తమ ప్రదర్శన ఇచ్చారు. ఇప్పటికీ భారతీయ సినీ చరిత్రలో గొప్ప పెర్ఫార్మెన్స్‌లలో దీనిని ప్రస్తావిస్తారు.

సినిమాలోని శిక్షల సన్నివేశాలు అప్పట్లో పెద్ద చర్చకు దారితీశాయి. పురాణాల్లో చెప్పిన గరుడ పురాణ శిక్షలను ఆధారంగా తీసుకుని రూపొందించిన సన్నివేశాలు ప్రేక్షకులను ఆశ్చర్యానికి గురి చేశాయి. థ్రిల్లర్, సైకాలజీ, సామాజిక సందేశం.. ఈ మూడు అంశాలను శంకర్ ఒకే కథలో మేళవించడం చిత్రానికి ప్రత్యేక గుర్తింపును తీసుకొచ్చింది.

అప్పటి భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం విజువల్‌గా కూడా కొత్త ప్రమాణాలు సృష్టించింది. విదేశాల్లో చిత్రీకరించిన పాటలు, అద్భుతమైన సెట్లు, హారిస్ జయరాజ్ అందించిన సంగీతం సినిమాను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లాయి. ముఖ్యంగా పాటలు, బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్ ఇప్పటికీ అభిమానులను ఆకట్టుకుంటూనే ఉన్నాయి.

తెలుగులో ‘అపరిచితుడు’గా విడుదలైన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద ఘన విజయం సాధించడమే కాకుండా, టెలివిజన్‌లో ప్రసారమైన ప్రతిసారీ మంచి ఆదరణ పొందింది. సోషల్ మీడియా యుగంలో కూడా ‘రామానుజం’ మీమ్స్, ‘అపరిచితుడు’ డైలాగులు వైరల్ అవుతుండటం ఈ సినిమా ప్రభావానికి నిదర్శనం. 21 ఏళ్లు గడిచినా ‘అపరిచితుడు’ కేవలం ఒక సినిమా కాదు... మన సమాజం మారిందా లేదా? అని ఇప్పటికీ ప్రశ్నిస్తున్న అద్దం.

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