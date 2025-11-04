 దుల్కర్ సల్మాన్ కాంత.. ట్రైలర్ ఎప్పుడంటే? | Dulquer Salmaan latest Movie Kaantha First Spark Out Now | Sakshi
Kaantha Movie: దుల్కర్ సల్మాన్ కాంత.. ట్రైలర్ ఎప్పుడంటే?

Nov 4 2025 4:07 PM | Updated on Nov 4 2025 4:33 PM

Dulquer Salmaan latest Movie Kaantha First Spark Out Now

మలయాళ హీరో దుల్కర్‌ సల్మాన్‌ (Dulquer Salmaan),  భాగ్యశ్రీ బోర్సే(Bhagyashri borse) జంటగా నటిస్తోన్న  పీరియాడికల్ యాక్షన్‌‌ చిత్రం కాంత(Kaantha Movie). ఈ మూవీకి సెల్వరాజ్‌ సెల్వమణి దర్శకత్వం వహించారు.  1950 మద్రాస్‌ నేపథ్యంలో సాగే ఈ ఎమోషనల్‌ యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ మూవీని తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ మూవీ నవంబర్‌ 14న థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. రిలీజ్ తేదీ దగ్గర పడడంతో ప్రమోషన్స్‌తో బిజీగా ఉన్నారు మేకర్స్. ఇప్పటికే సాంగ్స్ రిలీజ్ చేసిన మేకర్స్.. తాజాగా ఫస్ట్ స్పార్క్ ‍పేరుతో ఓ వీడియోను రిలీజ్ చేశారు.

ఈ మూవీ ట్రైలర్ రిలీజ్‌ను డేట్‌ను ప్రకటించారు మేకర్స్. నవంబర్‌ 6న కాంత ట్రైలర్ విడుదల చేస్తామని వెల్లడించారు. కాగా.. ఈ మూవీని స్పిరిట్‌ మీడియా ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్, వేఫేరర్‌ ఫిల్మ్స్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ పతాకాలపై రానా దగ్గుబాటి, దుల్కర్‌ సల్మాన్, ప్రశాంత్‌  పొట్లూరి, జోమ్‌ వర్గీస్‌ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ఇందులో సముద్రఖని ఓ కీలక పాత్రలో నటించారు. 

 


 

