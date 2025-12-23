 ఓటీటీలో సూపర్ హిట్ సిరీస్.. ఫైనల్ సీజన్‌ స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఫిక్స్..! | Stranger Things Season 5 OTT Release Date Announced, Check Out Streaming Platform Details Inside | Sakshi
STRANGER THINGS In OTT: ఓటీటీలో సూపర్ హిట్ సిరీస్.. ఫైనల్ సీజన్‌ స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఫిక్స్..!

Dec 23 2025 3:27 PM | Updated on Dec 23 2025 4:07 PM

STRANGER THINGS season 5 ott Release date announced

ఓటీటీలు వచ్చాక వెబ్ సిరీస్‌లకు డిమాండ్ పెరిగిపోయింది. ముఖ్యంగా హారర్, థ్రిల్లర్‌ వెబ్‌ సిరీస్‌లకు ఫుల్ క్రేజ్ ఉంది. అలా వచ్చి నాలుగు సీజన్స్‌ ప్రేక్షకులను అలరించిన స్ట్రేంజర్‌ థింగ్స్‌ మరో సీజన్ వచ్చేందుకు సిద్ధమైంది. ఈ సిరీస్‌లో వచ్చిన నాలుగు సీజన్స్ ప్రేక్షకులను అలరించాయి. ఇప్పుడుస్ట్రేంజర్‌ థింగ్స్‌ సీజన్-‌ 5 కూడా వచ్చేస్తోంది.

స్ట్రేంజర్‌ థింగ్స్‌ సీజన్- 5లోని  5,6,7 ఎపిసోడ్‌లు డిసెంబర్‌ 26 నుంచి నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో స్ట్రీమింగ్ కానున్నాయి. ఇందులోని చివరి ఎపిసోడ్ ‌ జనవరి 1 నుంచి స్ట్రీమింగ్‌ కానున్నట్లు ఓటీటీ సంస్థ వెల్లడించింది. 2022లో రిలీజైన సీజన్-4 అత్యధిక వ్యూస్ సాధించిన సిరీస్‌గా నిలిచింది. దీంతో ఈ సిజన్‌పై కూడా ఆడియన్స్‌లో ఆసక్తి నెలకొంది. ఈ సిరీస్‌కు  రాస్‌ డఫర్‌ దర్శకత్వం వహించారు.

 

 

