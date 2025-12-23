బిగ్బాస్ తెలుగు 9 విజేత ఎవరు అనే సస్పెన్స్ సోషల్మీడియాలో కొనసాగుతుంది.
తెలుగు బిగ్బాస్ 9వ సీజన్లో బుల్లితెర ప్రేక్షకులకు బాగా పరిచయమున్న ముఖం
వారు వివిధ వృతులు, ఆయా రంగాల్లో రాణిస్తున్నారు.
‘ఎవర్ని చూసుకునిరా ఆ పొగరు.. అని అడుగుతుంటారు.
అసలు సిసలైన విందు అంటే ఎలా ఉంటుంది? అన్నం, భిన్న రుచుల కూరలు, పెరుగు, ఒక స్వీటు, ఒక హాటు..
న్యూఢిల్లీ: తరచూ దుందుడుకు చర్యలకు ప�...
చాలామంది విద్యార్థులు మంచి యూనివర్స�...
రాయ్పూర్: ఛత్తీస్గఢ్ మాజీ ముఖ్యమంత...
సంభల్: ఉత్తరప్రదేశ్లోని సంభల్ జిల్ల...
సాక్షి, ఢిల్లీ: దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో ఉ...
బెర్లిన్: జర్మనీలోని బెర్లిన్లో గల �...
ఆస్ట్రేలియా ప్రభుత్వం బోండి బీచ్ ఉగ్...
శబరిమల (Shabarimala) అయ్యప్ప స్వామి ఆలయంలో ఈ న...
శబరిమలలో మండల కాలంలో అత్యంత ముఖ్యమైన...
జకార్తా: ఇండోనేసియాలోని ప్రధాన దీవి �...
బలూచిస్తాన్లో ఇంతవరకూ తమ ఇంటిలోని ప...
చావు లేకుండా ఉంటే ఎంత బాగుంటుందని మీ�...
సాక్షి, నేషనల్ డెస్క్: బంగ్లాదేశ్�...
పట్నా: కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత, ఎంపీ శశి...
సాక్షి, అమరావతి: సూపర్ సిక్స్ ఎన్ని�...
మాస్కో: ఉక్రెయిన్-రష్యా యుద్ధంలో ఆధు�...
పంజాబ్ మాజీ ఐపీఎస్ అధికారి, రాష్ట్ర మ�...
కార్లూన్లతో పాపులర్ అయిన పిల్లల కామ...
సాధారణంగా మాల్స్లో ట్రయల్ రూమ్స్ ...
Dec 23 2025 1:26 PM | Updated on Dec 23 2025 1:51 PM
'బలగం' ఫేమ్ హీరోయిన్ కావ్య కల్యాణ్ రామ్.. ఓ రిసార్ట్కి వెళ్లింది.
ఆ ఫొటోలని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది.
రిసార్ట్లో హీరోయిన్ కావ్య కల్యాణ్రామ్ (ఫొటోలు)
2025 జ్ఞాపకాలతో హీరోయిన్ శ్రీనిధి శెట్టి (ఫొటోలు)
పూల డ్రస్లో మెరిసిపోతున్న సంయుక్త (ఫొటోలు)
నిర్మాత బర్త్ డే.. బాలీవుడ్ అంతా ఇక్కడే కనిపించారు (ఫొటోలు)
కూటమి పాలనలో పెన్షన్ల కోసం దివ్యాంగుల కష్టాలు (ఫొటోలు)
నా తల్లి చావుకి కారణం వాడే.. ఇదిగో వీడియో ప్రూఫ్.. TDP నేతపై సంచలన కామెంట్స్
ఇందిరాగాంధీ మున్సిపల్ స్టేడియంలో మందుబాబుల వీరంగం
కాంగ్రెస్ పరువు తీసిన KCR.. స్ట్రాంగ్ రిప్లై..
ఢిల్లీలో బంగ్లా హైకమిషన్ వద్ద VHP ఆందోళనలు
డ్యాన్స్ తో డామినేట్ చేస్తున్న రోషన్