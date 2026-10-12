 అజయ్ దేవగణ్ దృశ్యం-3.. రెండో సినిమాగా రికార్డ్..! | Drishyam 3 box office Day 10 creates record in bollywood | Sakshi
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Drishyam 3: అజయ్ దేవగణ్ దృశ్యం-3.. రెండో సినిమాగా రికార్డ్..!

Oct 12 2026 10:55 AM | Updated on Oct 12 2026 10:57 AM

Drishyam 3 box office Day 10 creates record in bollywood

అజయ్ దేవగణ్ హీరోగా వచ్చిన లేటేస్ట్ మూవీ దృశ్యం-3. గతంలో రెండు పార్టులు సూపర్ హిట్ కావడంతో దృశ్యం 3: ది కంక్లూజన్ పేరుతో రిలీజ్ చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద సందడి చేస్తోంది. ఈ మూవీ కలెక్షన్స్ పరంగా ఓ రేంజ్‌లో దూసుకెళ్తోంది. ఈ సినిమా విడుదలైన 10 రోజుల్లోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 480 కోట్ల మార్కును దాటేసింది.

తాజాగా ఈ సినిమా మరో ఘనత సాధించింది. ఈ ఏడాది బాలీవుడ్‌లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన రెండో సినిమాగా ఘనత సొంతం చేసుకుంది. ఈ జాబితాలో మొదటిస్థానంలో దురంధర్-2 కొనసాగుతోంది. ఇదే  క్రమంలో హనుమాన్ అన్ష్(రూ.431 కోట్లు), బోర్డర్ -2 (రూ.464 కోట్లు) చిత్రాలను అధిగమించింది. ఈ సినిమాకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.480.40 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లు రాగా.. దేశవ్యాప్తంగా రూ.371.40 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ కలెక్షన్స్ రాబట్టింది. ఈ సినిమాకు అభిషేక్ పాఠక్ దర్శకత్వం వహించారు. కాగా.. ఈ చిత్రంలో జైదీప్ అహ్లావత్, శ్రియా సరన్, ఇషితా దత్తా, టబు, రజత్ కపూర్, ప్రకాష్ రాజ్, మృణాల్ జాదవ్ కీలక పాత్రల్లో నటించారు. ఈ మూవీ అక్టోబర్ 2న థియేటర్లలో విడుదలైంది.

 

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