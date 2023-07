మిల్కీ బ్యూటీ తమన్నా ఇటీవలే లస్ట్ స్టోరీస్‌-2 వెబ్‌ సిరీస్‌తో ప్రేక్షకులను పలకరించింది. బాలీవుడ్‌లో తెరకెక్కిన ఈ సిరీస్ ఓటీటీ ఫ్లాట్‌ఫామ్ నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ప్రస్తుతం ఈ ముద్దుగుమ్మ చేతిలో చిరంజీవి సరసన భోళాశంకర్‌, మరోవైపు తమిళ స్టార్ రజనీకాంత్ జంటగా జైలర్‌లో నటిస్తున్నారు. ఇటీవలే ఈ చిత్రం నువ్వు 'కావాలా' అనే లిరికల్ సాంగ్‌ రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్.

అయితే ఈ సాంగ్‌లో తమన్నా తనదైన డ్యాన్స్‌తో అదరగొట్టింది. తాజాగా ఈ వీడియో సాంగ్‌ను చూసిన ఓ చిన్నారి స్టెప్పులతో అదరగొట్టింది. టీవీలో సాంగ్ చూస్తూ స్టెప్పులకు తగినట్లుగా డ్యాన్స్‌ చేస్తూ కనిపించింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను ట్విటర్‌లో షేర్ చేయగా.. తమన్నా సైతం అభినందించకుండా ఉండలేకపోయింది. ఈ క్యూట్‌ బేబీ కూడా పోటీకీ వస్తుందని ఊహించలేదంటూ ఆ ట్వీట్‌ రిప్లై కూడా ఇచ్చింది మిల్కీ బ్యూటీ. ఇది చూసిన కొందరు సినీ ప్రియులు చిన్నారిని అభినందిస్తున్నారు. కాగా.. తమన్నా, రజనీకాంత్ నటించిన జైలర్ ఆగస్టు నెలలో రిలీజ్ కానుంది.

Competition has never looked this cute 😍😍😍 https://t.co/UO4Xm2PJFK

— Tamannaah Bhatia (@tamannaahspeaks) July 8, 2023