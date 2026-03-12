 ఉస్తాద్‌ భగత్‌సింగ్‌ 'కాలరే ఎత్తరా..' సాంగ్‌ విడుదల | Collar Ey Etthara Lyric Video song out from Ustaad Bhagat Singh | Sakshi
ఉస్తాద్‌ భగత్‌సింగ్‌ 'కాలరే ఎత్తరా..' సాంగ్‌ విడుదల

Mar 12 2026 6:23 PM | Updated on Mar 12 2026 6:35 PM

Collar Ey Etthara Lyric Video song out from Ustaad Bhagat Singh

పవన్‌ కల్యాణ్‌- హరీష్‌ శంకర్‌ కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న చిత్రం ‘ఉస్తాద్‌ భగత్‌సింగ్‌’. తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి కాలరే ఎత్తరా ఫుల్‌ లిరికల్‌ సాంగ్‌ను విడుదల చేశారు. కాసర్ల శ్యామ్‌ రచించిన ఈ పాటను సింగర్‌ రామ్‌ మిరియాల ఆలపించారు. దేవిశ్రీ ప్రసాద్‌ సంగీతం అందించారు. మార్చి 19న ఈ చిత్రం విడుదల కానుంది. ఇందులో శ్రీలీల, రాశీ ఖన్నా హీరోయిన్స్‌గా నటించారు. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌ పతాకంపై నవీన్‌ ఎర్నేని, వై. రవిశంకర్‌ నిర్మించారు.
 

