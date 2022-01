సూపర్‌ స్టార్‌ కృష్ణ పెద్ద కుమారుడు ఘట్టమనేని రమేశ్‌బాబు మృతి పట్ల పలువురు సినీ ప్రముఖులు విచారం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి ట్విటర్‌ వేదికగా ఆయనకు నివాళులు అర్పించారు. 'రమేశ్‌బాబు మరణవార్త విని షాకయ్యాను. ఎంతో బాధ కలిగింది. కృష్ణగారికి, మహేశ్‌బాబు కుటుంబం మొత్తానికి ఇదే నా ప్రగాఢ సానుభూతి.. ఈ విషాదంలో నుంచి కోలుకునేందుకు ఆ భగవంతుడు రమేశ్‌ కుటుంబ సభ్యులందరికీ మనోధైర్యాన్ని అందించాలని కోరుకుంటున్నాను' అంటూ ట్వీట్‌ చేశాడు. కాగా కొంతకాలంగా కాలేయ సంబంధిత వ్యాధితో బాధపడుతున్న రమేశ్‌బాబు శనివారం(జనవరి 8) రాత్రి తుది శ్వాస విడిచిన విషయం తెలిసిందే!

Shocked and deeply saddened by the demise of Shri.G.Ramesh babu. My heartfelt condolences to Shri.Krishna garu ,@urstrulyMahesh and all the family members. May the Almighty give strength to the family to cope with the tragic loss.

— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) January 9, 2022