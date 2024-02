ప్రతివారం అటు థియేటర్లో, ఇటు ఓటీటీలో సినిమాలు రిలీజవుతూనే ఉంటాయి. అయితే కొన్నిసార్లు మాత్రమే పెద్ద సినిమాలు ఒకేసారి విడుదలవుతుంటాయి. ఇకపోతే థియేటర్లలో ప్రేక్షకులను అలరించిన భారీ చిత్రాలు ఇప్పుడు ఓటీటీలోకి వచ్చేశాయి. గుంటూరు కారం, కెప్టెన్‌ మిల్లర్‌, అయలాన్‌, కాటేరా సినిమాలు శుక్రవారం (ఫిబ్రవరి 9న) డిజిటల్‌ ప్లాట్‌ఫామ్‌లో అడుగుపెట్టాయి. మరి ఈ చిత్రాలు ఎక్కడ స్ట్రీమింగ్‌ అవుతున్నాయో చూసేద్దాం..

కెప్టెన్‌ మిల్లర్‌ ఎక్కడంటే?

మహేశ్‌బాబు ప్రధాన పాత్రలో నటించిన చిత్రం గుంటూరు కారం. త్రివిక్రమ్‌ శ్రీనివాస్‌ దర్శకత్వం వహించిన ఈ మూవీ సంక్రాంతి సందర్భంగా రిలీజైంది. రూ.280 కోట్లకు పైగా రాబట్టిన గుంటూరు కారం తాజాగా నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో స్ట్రీమ్‌ అవుతోంది. కోలీవుడ్‌ స్టార్‌ ధనుష్‌ హీరోగా నటించిన మూవీ కెప్టెన్‌ మిల్లర్‌. ఈ మూవీ తమిళనాట జనవరి 12న విడుదలైంది. తెలుగులో సంక్రాంతి బరిలో దిగిన సినిమాల లిస్ట్‌ పెద్దదిగా ఉండటంతో ఇక్కడ కాస్త ఆలస్యంగా విడుదలైంది. తెలుగులో జనవరి 26న రిలీజైంది. ఈ చిత్రం అమెజాన్‌ ప్రైమ్‌లోకి వచ్చేసింది. తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో అందుబాటులో ఉంది.

when the only way to freedom is through rebellion ✊ #CaptainMillerOnPrime , watch now https://t.co/orGzaP33xw @dhanushkraja @priyankaamohan @ArunMatheswaran @gvprakash @NimmaShivanna @sundeepkishan @SathyaJyothi pic.twitter.com/uekAcS4CRQ

కాటేరా స్ట్రీమింగ్‌ అక్కడే!

కన్నడ స్టార్‌ దర్శన్‌ నటించిన చిత్రం కాటేరా. గతేడాది సలార్‌కు పోటీగా విడుదలైన ఈ మూవీ తన సత్తా నిరూపించుకుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.200 కోట్లకు పైగా రాబట్టింది. డిసెంబర్‌ 29న థియేటర్లలో విడుదలైన ఈ చిత్రం నేడు జీ5లో స్ట్రీమింగ్‌ అవుతోంది. ఈ మూవీతో సీనియర్‌ హీరోయిన్‌ మాలాశ్రీ కూతురు ఆరాధన్‌ రామ్‌ కథానాయికగా ఎంట్రీ ఇచ్చింది.

The wait is finally over!

The streets are about to feel the wrath of the D-Boss! 🔥

Kaatera, now streaming on ZEE5.

▶️ https://t.co/yW0LA2esen#ZEE5Global #KaateraOnZEE5 @dasadarshan @TharunSudhir @RocklineEnt @Aradhanaa_r @harimonium @aanandaaudio @IamJagguBhai #WatchOnZEE5 pic.twitter.com/GUMKHhOhG4