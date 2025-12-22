 రాష్ట్రపతిని కలిసిన బ్రహ్మానందం.. ఫొటోలు వైరల్ | Brahmanandam Met President Draupadi Murmu | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Brahmanandam: రాష్ట్రపతికి ఆంజనేయ స్వామి చిత్రమిచ్చిన బ్రహ్మీ

Dec 22 2025 1:11 PM | Updated on Dec 22 2025 1:21 PM

Brahmanandam Met President Draupadi Murmu

టాలీవుడ్ స్టార్ కమెడియన్ బ్రహ్మానందం.. గత కొన్నాళ్లుగా తెలుగు సినిమాల్లో కనిపించట్లేదు. తాజాగా థియేటర్లలో రిలీజైన 'గుర్రం పాపిరెడ్డి' మూవీలో జడ్జి పాత్రలో అలరించారు. ఇప్పుడు ఆయన మన రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ముని కలిశారు. తానే స్వయంగా గీసిన ఆంజనేయ స్వామి చిత్రపటాన్ని బహుకరించారు.

(ఇదీ చదవండి: ఈ వారం ఓటీటీల్లోకి 19 సినిమాలు.. మరి థియేటర్లలో?)

రాష్ట్రపతి ముర్ము గత మూడురోజులుగా హైదరాబాద్ పర్యటనలో ఉన్నారు. ఆదివారం బొల్లారంలోని రాష్ట్రపతి నిలయంలో సేదదీరారు. ఈ సందర్భంగా అక్కడికి వెళ్లిన బ్రహ్మానందం.. ఈమెని కలిశారు. ఈ సంద‌ర్భంగా రాష్ట్ర‌ప‌తి.. శాలువాతో బ్రహ్మీని స‌త్క‌రించారు. ప్ర‌తిగా బ్ర‌హ్మానందం త‌న స్వ‌హ‌స్తాల‌తో లిఖించిన ఆంజ‌నేయ స్వామి చిత్ర‌ప‌టాన్ని ముర్ముకు బ‌హుక‌రించారు.

హాస్యనటుడిగా చాలా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న బ్రహ్మానందం.. తీరిక సమయాల్లో చాలా బొమ్మలు గీస్తుంటారు. వాటిని పలువురు తెలుగు సెలబ్రిటీలకు బహుమతులుగా ఇచ్చారు. ఇప్పుడు అలానే రాష్ట్రపతికి తను గీసిన ఆంజనేయ స్వామి చిత్రపటాన్ని బహుకరించినట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పుడు ఈ ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

(ఇదీ చదవండి: తల్లికి ఇచ్చిన చివరిమాట.. టాలీవుడ్ విలన్‌లో ఈ కోణం ఉందా?)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఫ్రెండ్ పెళ్లిలో క్తీరి సురేశ్ హంగామా (ఫొటోలు)
photo 2

‘భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి’ సినిమా ప్రెస్ మీట్ లో డింపుల్ హయాతి (ఫొటోలు)
photo 3

మెరిసిన జెమీమా..మురిసిన విశాఖ (ఫొటోలు)
photo 4

ఆది సాయికుమార్ ‘శంబాల’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 5

జూబ్లీహిల్స్‌లో సందడి చేసిన సినీనటి సమంత (ఫొటోలు)

Video

View all
Elephants On The Railway Track 1
Video_icon

ఏనుగుల పాలిట యమపాశాలు రైలు పట్టాలు..
TDP Leaders Running Poker Clubs In Minister Parthasarathy Constituency 2
Video_icon

మంత్రి పార్థసారథి ఇలాకాలో టీడీపీ నేతల పేకాట దందా
Emmanuel Brother Vamsi Reaction On His Brother Elimination 3
Video_icon

ఇమ్మానుయేల్ ఎలిమినేషన్.. బ్రదర్ రియాక్షన్
KCR Revealed Facts About CM Chandrababu Fake MOUs 4
Video_icon

ఆ MOU లు అంతా బోగస్.. నిజం బయటపెట్టిన KCR
YS Jagan Birthday Celebrations At GD Nellore 5
Video_icon

జీడీ నెల్లూరులో ఘనంగా వైఎస్ జగన్ పుట్టినరోజు వేడుకలు
Advertisement
 