 బిగ్‌బాస్ 10: రోహిత్ ఎలిమినేషన్‌కి కారణాలేంటి? పారితోషికం ఎంత? | Bigg Boss 10 Telugu Rohit Remuneration Details | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Bigg Boss 10 Rohit Remuneration: అనుకున్నట్లే ఎలిమినేట్.. ఎంత సంపాదించాడు?

Nov 2 2026 9:13 AM | Updated on Nov 2 2026 9:15 AM

Bigg Boss 10 Telugu Rohit Remuneration Details

రూమర్స్ వచ్చినట్లే బిగ్‌బాస్ 10 నుంచి రోహిత్ ఎలిమినేట్ అయ్యాడు. షోలో ఇదంతా ప్రసారం కాకముందే రోహిత్ తన ఇన్ స్టాలో ఈ సంగతి బయటపెట్టాడు. టాప్ కంటెస్టెంట్ అని సోషల్ మీడియాలో హైప్ క్రియేట్ అయిన ఇతడు.. ఇలా మధ్యలో ఎలిమినేట్ కావడానికి కారణాలేంటి? రెమ్యునరేషన్ ఎంత సంపాదించాడు?

(ఇదీ చదవండి: బిగ్‌బాస్ 10: ఝాన్సీకి దక్కిన రెమ్యునరేషన్ ఎంత?)

ఈసారి అగ్నిపరీక్ష పోటీలో జడ్జిలని మెప్పించి హౌస్‌లోకి వచ్చిన రోహిత్‌కి ప్రారంభంలో హైప్ లభించింది. సెలబ్రిటీలు కూడా ఇతడినే టార్గెట్ చేస్తూ నామినేషన్లు చేశారు. దీంతో స్ట్రాంగ్ కంటెస్టెంట్ అన్నట్లు సోషల్ మీడియాలో మాట్లాడుకున్నారు. తీరా చూస్తే బలమైన కంటెస్టెంట్, విన్నర్ అవుతాడనే కామెంట్స్ సోషల్ మీడియాకే పరిమితమయ్యాయి. హౌస్‌లో గొడవలతో ఎప్పటికప్పుడు బాగానే కనిపించేవాడు గానీ గేమ్స్ పరంగా బాగా నిరాశపరిచాడు.

రోహిత్ ఎలిమినేట్ కావడానికి ఒకటి కాదు, చాలా కారణాలే కలిసి పనిచేశాయని ప్రేక్షకుల అభిప్రాయపడుతున్నారు. హౌస్‌లో గేమ్స్‌లో సరిగా ఆడకపోవడం.. ఓవర్ యాటిట్యూడ్ చూపించడం.. నోరు జారడంతో పాటు తోటీ కంటెస్టెంట్స్‌ని దూషించడం.. బిగ్ బాస్-హోస్ట్ నాగార్జున ప్రతి వారం వార్నింగ్ ఇచ్చినా  మారకపోవడం.. షాలినితో గేమ్‌కి మించి క్లోజ్ అవ్వడం.. త్రిగుణ్‌పైనే ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టి తన గేమ్ మర్చిపోవడం లాంటి కారణాలు ఇలా రోహిత్‌ని మధ్యలోనే బయటకు తీసుకొచ్చేశాయి.

అయితే వారానికి రూ.70 వేలు చొప్పున ఎనిమిది వారాలకుగానూ రూ.5.60 లక్షలతో పాటు అగ్నిపరీక్షలో పాల్గొన్నందుకు రూ.50 వేలు మొత్తంగా రూ.6.10 వేలు ఇతడికి పారితోషికంగా దక్కినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఎలిమినేషన్ టైంలో రోహిత్ ఏవీ వేయకపోవడంతో రీఎంట్రీ ఉంటుందని అంటున్నారు. మరి ఇది నిజమా కాదా అనేది చూడాలి?

(ఇదీ చదవండి: రోహిత్ 'సైకో' ప్రవర్తన.. నాగ్ ఎందుకు మాట్లాడలేదు?)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (నవంబర్ 01 -నవంబర్ 07)
photo 2

న్యూజిలాండ్‌తో టీ20 సిరీస్ సొంతం చేసుకున్న భార‌త్‌ (ఫోటోలు)
photo 3

వైట్‌ డ్రెస్‌లో హీరోయిన్ రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ గ్లామర్.. (ఫోటోలు)
photo 4

ఎన్నికల్లో పచ్చ కుట్రలు.. ఆర్వో ఆఫీసు ఎదుట వైఎస్‌ జగన్‌ నిరసన (ఫోటోలు)
photo 5

చరణ్-సుకుమార్ కొత్త సినిమా లాంఛనంగా ప్రారంభం (ఫొటోలు)

Video

View all
TDP Leaders Rigging In AP Local Body Elections 1
Video_icon

మొత్తం దొంగ ఓట్లు..? రీ-పోలింగ్ కి ఛాన్స్..?
Police Gunfire On Raptadu Girl Case Accused Hemanth 2
Video_icon

Raptadu Incident: బుల్లెట్ దిగింది
Private Jet Crashes In Palm Beach County Florida 3
Video_icon

అమెరికాలో కుప్పకూలిన ప్రైవేట్ జెట్.. 9 మంది ప్రయాణికులు మృతి

Perni Nani Strong Reaction On Pulivendula TDP Leaders Attack On YSRCP 4
Video_icon

2029 తరువాత మిమ్మల్ని కుక్కలు కూడా... పులివెందులలో దాడులపై పేర్ని నాని స్ట్రాంగ్ రియాక్షన్
YS Jagan Helicopter Visuals At Pulivendula 5
Video_icon

పులివెందుల నుంచి బయలుదేరిన వైఎస్ జగన్
Advertisement
 