 ఓటీటీ 'మహాశయులకు విజ్ఞప్తి'.. ఆలస్యానికి కారణం ఇదేనా? | Reasons For Bhartha Mahasayulaku Wignyapthi Movie OTT Release Delay, Rumors Circulate Over Dubbing Delays For Multiple Languages | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఓటీటీ 'మహాశయులకు విజ్ఞప్తి'.. ఆలస్యానికి కారణం ఇదేనా?

Feb 21 2026 12:03 PM | Updated on Feb 21 2026 12:13 PM

Bhartha Mahasayulaku Wignyapthi Movie OTT STreaming delay Why

ఈ సంక్రాంతి సందర్భంగా విడుదలైన సినిమాలన్నీ కూడా ఇప్పటికే ఓటీటీలోకి వచ్చేశాయి. ది రాజాసాబ్‌ (జియోహాట్‌స్టార్‌), మన శంకర వరప్రసాద్‌గారు (జీ5), నారీ నారీ నడుమ మురారి (అమెజాన్‌), అనగనగా ఒకరాజు (నెట్‌ఫ్లిక్స్‌)లో స్ట్రీమింగ్‌ అవుతున్నాయి, అయితే, రవితేజ నటించిన  భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి( Bhartha Mahasayulaku Wignyapthi) మూవీ మాత్రం ఓటీటీ విడుదల విషయంలో జాప్యం ఏర్పడుతుంది. ఈ మూవీ కోసం ఆయన ఫ్యాన్స్‌ ఎదురుచూస్తున్నారు. కానీ, స్ట్రీమింగ్‌ వివరాలను అధికారికంగా ప్రకటించకపోవడంతో నిరాశ చెందుతున్నారు. అయితే, ఓటీటీ ఆలస్యానికి కారణాలు  ఏంటి అనేది సోషల్‌మీడియాలో వైరల్‌ అవుతుంది.

భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి మూవీ థియేటర్ రన్‌ తర్వాత స్ట్రీమింగ్ హక్కులను ZEE5 పొందింది. అయితే, ఈ మూవీ ఎప్పుడు విడుదల చేస్తారనే విషయంపై మౌనం పాటిస్తోంది.  ఇది ప్రేక్షకులకు అంతగా నచ్చడం లేదు. డిజిటల్ ప్రీమియర్ ఆలస్యం వెనుక ఉన్న  కారణాన్ని పేర్కొంటూ తాజాగా ఆన్‌లైన్‌లో ఒక ఆసక్తికరమైన రూమర్‌ వైరల్‌ అవుతుంది. దీని ప్రకారం, ఇతర భాషాలకు సంబంధించిన డబ్బింగ్‌ వెర్షన్‌ పనులు పూర్తి కాలేదట. ముందుగా మేకర్స్‌ ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటోందని, అందుకే OTT అరంగేట్రం చేసేందుకు మరింత సమయం తీసుకుంటుందని తెలుస్తోంది.

ZEE5 సాధారణంగా బహుళ భాషలలో ప్రముఖ చిత్రాలను ఒకేసారి విడుదల చేస్తుంది. ఇటీవల, చిరంజీవి నటించిన మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు ఏడు భాషలలో విడుదలైన విషయం తెలిసిందే. దర్శకుడు కిషోర్ తిరుమల తెరకెక్కించిన ఈ మూవీలో ఆషికా రంగనాథ్, డింపుల్ హయతి కథానాయికలుగా నటించారు. బాక్సాఫీస్‌ వద్ద ఈ మూవీ మంచి టాక్‌ తెచ్చుకుంది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్ : అభినయం..అనన్యం (ఫొటోలు)
photo 2

గ్రాండ్‌ పార్టీ ఇచ్చిన అల్లు అర్జున్‌.. ఫుల్‌ జోష్‌లో హీరోయిన్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 3

వైభవంగా శ్రీయాదగిరి లక్ష్మీనరసింహస్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు (ఫొటోలు)
photo 4

బెంగళూరు AMB మల్టీఫ్లెక్స్‌లో సందడి చేసిన మహేష్‌ బాబు (ఫోటోలు)
photo 5

గ్రాండ్‌గా నిర్మాత కోన వెంకట్ బర్త్‌ డే వేడుకల్లో సినీతారల సందడి (ఫొటోలు)

Video

View all
NCP Rohit Pawar Shocking Press Meet On Ajit Pawar Plane Crash Conspiracy 1
Video_icon

అజిత్ పవార్ ప్లేన్ క్రాష్ కుట్ర.. ఆధారాలతో బయటపెట్టిన రోహిత్ పవార్
Raghu Rama Krishna Raju Demolished TDP Leader Venkateswara Raju House 2
Video_icon

RRR దౌర్జన్యం.. టీడీపీ నేత ఇల్లు, ఆఫీస్ కూల్చివేత
VTJM Degree College Student Ends Life In Mangalagiri 3
Video_icon

యువతి వీడియోలు తీసి.. మంగళగిరిలో దారుణం
Dhurandhar 2 Vs Toxic Movie In Box Office 4
Video_icon

ధురంధర్-2 కు పోటీగా టాక్సిక్.. అసలు తగ్గేదేలే అంటున్న యష్..
1100 Files Identified As Burnt In Forensic Science Lab Fire Accident 5
Video_icon

FSL అగ్ని ప్రమాదంలో 1100 ఫైల్స్ బూడిద..
Advertisement
 