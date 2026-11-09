 ఓటీటీకి క్రేజీ కల్యాణం.. స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడంటే? | Anupama parameswaran Crazy Kalyanam Movie Streaming on This Ott | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Crazy Kalyanam Movie: ఓటీటీకి క్రేజీ కల్యాణం.. స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడంటే?

Nov 9 2026 6:35 AM | Updated on Nov 9 2026 6:35 AM

Anupama parameswaran Crazy Kalyanam Movie Streaming on This Ott

అనుపమ పరమేశ్వరన్, తరుణ్‌ భాస్కర్, అఖిల్‌ ఉడ్డెమారి ప్రధాన  పాత్రల్లో నటించిన సినిమా క్రేజీ కల్యాణం. బద్రప్ప గాజుల దర్శకత్వంలో బూసం జగన్‌ మోహన్‌రెడ్డి నిర్మించారు. ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తయిన ఈ సినిమా అక్టోబర్ 16న విడుదలైంది. ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్ వద్ద ఫర్వాలేదనిపించింది.

తాజాగా ఈ మూవీ ఓటీటీకి వచ్చేందుకు సిద్ధమైంది. ఆహా వేదికగా స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఈ విషయాన్ని మేకర్స్ రివీల్ చేశారు. అయితే స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడనే విషయాన్ని మాత్రం వెల్లడించలేదు. కమింగ్ సూన్ అంటూ క్రేజీ కల్యాణం పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు. త్వరలోనే స్ట్రీమింగ్ తేదీని కూడా రివీల్ చేయనున్నారు.

కథేంటంటే..
మెదక్ జిల్లాకు చెందిన పర్వతాలు(నరేష్)కు ఇద్దరు కూతుళ్లు. పెద్ద కూతురికి పెళ్లి చేసి ఇంట్లోనే ఉంచుకుంటాడు. అల్లుడు బాలరాజు(తరుణ్‌ భాస్కర్‌) పెద్ద తాగుబోతు. నిత్యం తాగుతూ..ఊర్లో వాళ్ళతో గొడవలు చేసి మామ పరువు తీస్తుంటాడు. దీంతో తన చిన్న కూతురు కీర్తి కు మంచి సంబంధం చూసి పెళ్లి చేసి పోయిన తన పరువుని కాపాడుకోవాలనుకుంటాడు.

కానీ కీర్తి కాలేజీ లో ఉదయ్(అఖిల్‌ రాజ్‌)ని ప్రేమిస్తుంది. బాగా చదువుకొని జాబ్ వచ్చిన తరువాత ప్రేమ విషయం చెప్పి పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటుంది. ఈ లోపు నాన్న పర్వతాలు ఒక అమెరికా సంబంధం చూసి పెళ్లి ఫిక్స్ చేస్తాడు. నాన్న కోరిక మేరకు కీర్తి ఆ అమెరికా సంబంధం ఓకే చేసిందా? లేదా ప్రేమించిన ఉదయ్‌ని పెళ్లి చేసుకుందా? బాగా చదువుకొని ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సంపాదించాలకున్న తన లక్ష్యం నెరవేరిందా? లేదా? కూతురి ప్రేమ విషయం తెలిసిన తర్వాత పర్వతాలు ఏం చేశాడు? చివరకు కీర్తి పెళ్లి ఎవరితో జరిగింది? అనేది తెలియాలంటే సినిమా చూడాల్సిందే.

 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

దివాళి ఫొటోలు పంచుకున్న భూమిక, ప్రగ్యా జైస్వాల్ (ఫొటోలు)
photo 2

దివాళి వేళ.. అనుపమ (ఫోటోలు)
photo 3

జాన్వీ ప్లాన్ చేసిన ఖుషి కపూర్ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 4

దీపావళి స్పెషల్.. హీరోయిన్స్ ఇంత అందంగా ఉన్నారేంటి! (ఫొటోలు)
photo 5

సందడే.. సందడి.. వెలుగుల ముంగిళ్లు (ఫోటోలు)

Video

View all
Visakha Ex TDP Corporator Tellam Raju Joins YSRCP 1
Video_icon

చంద్రబాబుకు భారీ షాక్... 500 మందితో YSRCP లో చేరిన చేరిన టీడీపీ నేత
YSRCP Grand Victory In Bhattugudem ZPTC Election 2
Video_icon

బుట్టాయిగూడెంలో ఘనంగా YSRCP విజయోత్సవ ర్యాలీ
YSRCP Grand Victory In AP Local Elections 3
Video_icon

రిగ్గింగ్ చేసినా.. తగ్గేదేలే... Jagan దెబ్బకు టీడీపీ విలవిల

YSRCP Candidate Victory In Chandragiri Tirupati 4
Video_icon

6 సార్లు రీకౌంటింగ్ చేసినా YSRCP అభ్యర్థిదే విజయం
Google Voluntary Exit Offers For Employees 5
Video_icon

మైక్రోసాఫ్ట్ దారిలో GOOGLE.. భారత్ లో ఎగ్జిట్ ఆఫర్?
Advertisement
 