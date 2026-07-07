 విభిన్న కథా చిత్రంగా అంతర్యామి | Antaryami Movie Shoot Comnpletes release date announed soon | Sakshi
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Antaryami Movie: విభిన్న కథా చిత్రంగా అంతర్యామి

Jul 7 2026 10:19 PM | Updated on Jul 7 2026 10:19 PM

Antaryami Movie Shoot Comnpletes release date announed soon

ఒడిషా సూపర్ స్టార్ బాబుషాన్ మొహంతి, అందాల నటి వేద్విక సోని హీరో హీరోయిన్లుగా నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం అంతర్యామి. ఈ సినిమాకు శివ సత్యం దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రాన్ని నిర్మాత జ్ఞానరంజన్ సాహు నిర్మిస్తుండగా.. అమృత్ నిషాద్ సహ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు.

ఇప్పటికే ఈ సినిమా షూటింగ్ విజయవంతంగా పూర్తయింది. ప్రస్తుతం డబ్బింగ్ కార్యక్రమాలు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. చిత్రీకరణ అనంతరం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులను వేగంగా పూర్తి చేసి, త్వరలోనే విడుదల తేదీని ప్రకటించేందుకు చిత్ర బృందం సన్నాహాలు చేస్తోంది. కాగా.. ఈ చిత్రంలో కస్తూరి, ఆమని, రవికుమార్, శ్రీతం దాస్ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి  జీజే కార్తికేయన్ సంగీతాన్ని సమకూరుస్తున్నారు. 

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