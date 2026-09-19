 'ఈ నగరానికి కొత్త పోరడొచ్చినాడే'.. ఇట్లు అర్జున టీజర్ చూశారా? | Aniesh and Anaswara Rajan Starrer Itllu Arjuna Teaser out now | Sakshi
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Itllu Arjuna Teaser: 'ఈ నగరానికి కొత్త పోరడొచ్చినాడే'.. ఇట్లు అర్జున టీజర్ రిలీజ్

Sep 19 2026 6:03 PM | Updated on Sep 19 2026 6:20 PM

Aniesh and Anaswara Rajan Starrer Itllu Arjuna Teaser out now

అనీశ్, అనస్వర రాజన్  జంటగా నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం ఇట్లు అర్జున. ఈ మూవీతోనే అనీశ్ హీరోగా ఎంట్రీ ఇస్తున్నారు. ఈ లవ్ ఎంటర్‌టైనర్‌కు మహేష్ ఉప్పాల దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని వాట్ నెక్స్ట్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌లో మొదటి సినిమాగా దర్శకుడు వెంకీ కుడుముల నిర్మిస్తున్నారు.

తాజాగా ఈ మూవీ టీజర్‌ రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్. ఈ టీజర్ చూస్తుంటే ఫుల్ లవ్ అండ్ రొమాంటిక్ కథగా తెరకెక్కించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ టీజర్ చూస్తే భావోద్వేగాలతో కూడిన ప్రేమకథగా రూపొందిస్తున్నట్లు అర్థమవుతోంది. ఈ టీజర్‌లో సన్నివేశాలు కామెడీతో పాటు థ్రిల్‌ పంచేలా ఉన్నాయి. ఈ మూవీ అక్టోబర్ 30న థియేటర్లలో రిలీజ్ కానుందని ప్రకటించారు. కాగా.. ఈ చిత్రానికి తమన్ సంగీతమందిస్తున్నారు.

 

 

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