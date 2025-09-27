 చార్మినార్‌లో అనన్యా పాండే సందడి.. వీడియో వైరల్‌ | Hyderabad's Charminar: Romantic Shoot of "Chand Mera Dil" with Laksya and Ananya Panday | Sakshi
చార్మినార్‌లో స్టార్‌ హీరో బైక్‌పై అనన్య పాండే.. వీడియో వైరల్‌

Sep 27 2025 12:20 PM | Updated on Sep 27 2025 12:30 PM

Ananya Panday New Film Shooting At Charminar, Video Goes Viral

స్టార్ట్‌ కెమెరా... టేక్‌ అన్నారు డైరెక్టర్‌ వివేక్‌ సోని. అంతే... హీరో లక్ష్య బైక్‌ స్టార్ట్‌ చేశారు... వెనకాల హీరోయిన్‌ అనన్యా పాండే కూర్చుకున్నారు. రయ్‌మంటూ బైక్‌ ముందుకు సాగింది. సీన్‌ పూర్తయింది. షాట్‌ ఓకే అన్నారు వివేక్‌. ఈ షూటింగ్‌ జరిగింది ఎక్కడంటే హైదరాబాద్‌లోని చార్మినార్‌ దగ్గర. ఎరుపు రంగు సంప్రదాయ దుస్తుల్లో లక్ష్య, అనన్య కలర్‌ఫుల్‌గా కనిపించారు. అక్కడి జనాలు వీరిని గుర్తు పట్టి, చుట్టుముట్టారు. 

సెల్‌ఫోన్లలో ఫొటోలు, వీడియోలు తీశారు. లక్ష్య, అనన్యా పాండే జంటగా నటిస్తున్న కాలేజ్‌ రొమాంటిక్‌ మూవీ ‘చాంద్‌ మేరా దిల్‌’ కోసమే ఈ సన్నివేశాన్ని చిత్రీకరించారు. ఈ చిత్రంలో ఈ ఇద్దరూ ఇంజినీరింగ్‌ స్టూడెంట్స్‌ పాత్రల్లో కనిపిస్తారు. ఈ చిత్రం షూటింగ్‌ని వారం రోజుల పాటు హైదరాబాద్‌లో ప్లాన్‌ చేశారు. చార్మినార్‌ తర్వాత మరో పాపులర్‌ ప్లేస్‌లో కీలక సన్నివేశాలు చిత్రీకరిస్తారట. ఈ చిత్రం ఈ ఏడాదే రిలీజ్‌ కానుంది.  

