టాలీవుడ్‌ స్టార్‌ అల్లు అర్జున్‌ సినిమాలతో పాటు కుటుంబానికి ఎంత ప్రాధాన్యత ఇస్తాడో ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. ఏమాత్రం ఖాళీ సమయం దొరికినా కొడుకు, కూతురుతో ఇంట్లో సరదాగా గడుపుతారు. ముద్దుల తనయ అర్హతో చేసే అల్లరి చేష్టలు, ముద్దు ముద్దుగా మాట్లాడే వీడియోలను ఎప్పటికప్పుడు సోషల్‌ మీడియాలో అభిమానులతో పంచుకుంటారు. కాగా నేడు బన్నీ గారాల పట్టీ అర్హ పుట్టిన రోజు జరుపుకుంటోంది. 2016 నవంబర్‌ 21 జన్మించిన అర్హ నాలుగేళ్లు పూర్తి చేసుకొని అయిదో ఏడాదిలోకి అడుగుపెడుతోంది. ఈ సందర్భంగా తన కూతురికి బన్నీ స్పెషల్‌ గిఫ్ట్‌ ఇచ్చాడు. 'పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు మై డియర్‌ అర్హ. నీ క్యూట్‌నెస్‌, అల్లరిని నాకు అందించినందుకు థ్యాంక్యూ మై లిటిల్‌ ఏంజెల్‌' అని కూతురికి గిఫ్ట్‌ ఇస్తున్న ఫోటోను ట్విటర్‌లో షేర్‌‌ చేశారు.

Many many happy returns of the day to my Arha . Thank you for the infinite cuteness n joi that you give me . Wishing you a wonderful birthday my little angel . #alluarha pic.twitter.com/lebNaZcCyQ

— Allu Arjun (@alluarjun) November 21, 2020