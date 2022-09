గణేష్‌ నిమజ్జనం కార్యక్రమంలో కూతురు అర్హతో కలిసి సందడి చేశాడు ఐకాన్‌ స్టార్‌ అల్లు అర్జున్‌. వినాయ చవితి సందర్భంగా ఆగస్ట్‌ 31న జూబ్లిహిల్స్‌లోని గీతా ఆర్ట్స్‌ భవనంలో నెలకొల్పిన గణేషునికి నేడు విడ్కోలు పలికారు. ఈ నిమజ్జనం కార్యక్రమంలో బన్నీ తన కూతురు ఆర్హతో కలిసి పాల్గొన్నాడు.

ఇక ఈ వేడుకులో గణపతికి వీడ్కోలు చెబుతూ బన్నీ కొబ్బరి కాయ కొట్టగా.. అర్హ గణపతి బప్పా మోరియా అంటూ సందడి చేసింది. ఇక కూతురిని ఎత్తుకుని మురిసిపోతూ బన్నీ డాన్స్‌ చేసిన ఈ వీడియో నెట్టంట వైరల్‌గా మారింది. ప్రస్తుతం ఇందుకు సంబంధించి వీడియో, ఫొటోలు అల్లు ఫ్యాన్స్‌ని తెగ ఆకట్టుకుంటున్నాయి. కాగా బన్నీ ప్రస్తుతం పుష్ప 2 మూవీ షూటింగ్‌తో బిజీగా ఉన్నాడు.

Icon Star @alluarjun was in a celebratory mood as he bid adieu to Lord Ganesh along with his staff. The actor broke a coconut with his daughter #AlluArha by his side to kickstart the immersion procession. He also encouraged Arha to further take part in the festivities#AlluArjun pic.twitter.com/6TZIUZ62UJ

— Sreedhar Sri (@SreedharSri4u) September 5, 2022