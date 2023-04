మెగా ఫ్యామిలీ హీరోగా ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టి ఐకాన్‌ స్టార్‌గా క్రేజ్‌ దక్కించుకున్నాడు అల్లు అర్జున్‌. ‘పుష్ప’ సినిమాతో పాన్‌ఇండియా స్థాయిలో పాపులారిటీ సంపాదించుకొని నేషనల్‌ స్టార్‌గా ఎదిగాడు.నేడు(శనివారం) అల్లు అర్జున్‌ 41వ పుట్టినరోజును జరుపుకుంటున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో అభిమానులు, సినీ ప్రముఖుల నుంచి బన్నీకి పెద్దె ఎత్తున శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.

ఈ క్రమంలో తన మేనమామ, మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి సోషల్‌ మీడియా వేదికగా బన్నీకి బర్త్‌డే విషెస్‌ను తెలియజేశారు. 'హ్యాపీ బర్త్‌డే డియర్‌ బన్నీ.. పుష్ప-2 ది రూల్‌ ఫస్ట్‌ లుక్‌ రాకింగ్‌గా ఉంది. ఆల్‌ ది బెస్ట్‌' అంటూ ట్వీట్‌ చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ ట్వీట్‌ నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతుంది.

కాగా చిరంజీవి సినిమాతోనే అల్లు అర్జున్‌ సినీ పరిశ్రమలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చారు. చిరంజీవి హీరోగా నటించిన ‘విజేత’ సినిమాలో బాల నటుడిగా కనిపించిన బన్నీ ఆ తర్వాత ‘స్వాతిముత్యం’, ‘డాడీ’ సినిమాల్లోనూ నటించి మెప్పించారు. ‘గంగోత్రి’ సినిమాతో అల్లు అర్జున్ హీరోగా పరిచయం అయ్యారు. నేడు పుష్ప చిత్రంతో పాన్‌ఇండియా స్థార్‌గా సత్తా చాటుతున్నారు.

Happy Birthday Dear Bunny @alluarjun !

Many Happy Returns!! 💐💐

Also The First Look of #Pushpa2TheRule Rocks!

All The Very Best!!

— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) April 8, 2023