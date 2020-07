తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో నవ్వుల పూలు పూయించిన వ్యక్తి అల్లు రామలింగయ్య. తెలుగు వారి జివితాల్లో అల్లుకున్న అల్లు రామలింగయ్య వర్ధంతి నేడు. ఈ సందర్భంగా ఆయన వారసుడు అల్లు అర్జున్‌ తాతయ్యను గుర్తు చేసుకున్నారు. ఈ మేరకు ట్విటర్‌లో పోస్ట్‌ చేశారు. ‘తాత మమ్మల్ని విడిచిపెట్టిన ఈ రోజు నాకు గుర్తుంది. ఆయన గురించి నాకు బాగా తెలుసు. జీవితంలో చాలా విషయాలు నేను ఆయన నుంచి నేర్చుకున్నాను. ఆయన కృషి, పట్టుదల, పోరాటాలకు నేను చాలా కనెక్ట్ అయ్యాను. ఓ పేద రైతు కుటుంబం నుంచి వచ్చిన ఆయనకు సినిమాపై ఉన్న మక్కువ కారణంగానే మేమంతా ఈ రోజు ఈ స్థానంలో ఉన్నాం’. అంటూ బన్నీ భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. గ్రీన్‌ ఇండియా చాలెంజ్‌లో స్నేహా రెడ్డి)

I remember this day when he left us . I know more about him now than on that day. The more I experience many things in life the more I connect to his efforts , struggles and journey. We all are here today in this position because of this poor farmers passion for cinema 🙏🏼 pic.twitter.com/eoREJPY3Xr

— Allu Arjun (@alluarjun) July 31, 2020