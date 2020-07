బన్నీని ఒక్క ఛాన్స్‌ అడిగిన బాలీవుడ్‌ డైరెక్టర్‌

స్టైలిష్‌ స్టార్‌ అల్లు అర్జున్‌ నటించిన ‘అల వైంకుఠపురములో’ సినిమా రికార్డుల మీద రికార్డులు సృష్టిస్తోంది. మాటల మాంత్రికుడు త్రివిక్రమ్‌ శ్రీనివాస్‌, బన్నీ కాంబినేషన్‌లో ఈ ఏడాది సంక్రాంతి కానుకగా విడుదలైన ఈ సినిమా బన్నీ కెరీర్‌లో బ్లాక్‌బాస్టర్‌ హిట్‌గా నిలిచింది. ఇక ఈ సినిమాలోని బుట్టబొమ్మ పాటకు అరుదైన ఘనత సాధించింది. యూట్యూబ్‌లో అత్యధిక వ్యూస్‌ సాధించిన తెలుగు పాటగా సరికొత్త రికార్డును క్రియేట్‌ చేసింది. ఈ సినిమా ఫుల్ వీడియో సాంగ్ యూట్యూబ్‌లో ఇప్పటి వరకు 263 మిలియన్ వ్యూస్ రాబట్టి.. తెలుగులో అత్యధిక మంది చూసిన సాంగ్‌‌గా రికార్డులకు ఎక్కింది. (లేట్‌గా లేటెస్ట్‌గా దుమ్మురేపుతున్న బుట్టబొమ్మ)

తాజాగా బాలీవుడ్‌ డైరెక్టర్‌ సంజయ్‌ గుప్తా ‘అల వైకుంఠపురములో’ సినిమాపై ప్రశంసలు జల్లు కురిపించారు. కాబిల్, షూటౌట్ ఎట్ లోఖండ్ వాలా, జ‌బ్బా వంటి సినిమాల‌తో బీటౌన్‌లో సంజయ్‌ డైరెక్ట‌ర్‌గా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ఈ మధ్యకాలంలో నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో ‘అల వైకుంఠ‌పుర‌ములో’ చూసిన ఆయ‌న.. బ‌న్నీ గురించి, సినిమా గురించి ట్విటర్‌లో ఆస‌క్తిక‌ర‌మైన కామెంట్స్ చేశారు. ‘ఇటీవలే అల వైకుంఠపురములో సినిమాను నెట్ ఫ్లిక్స్‌లో చూశాను. ఎంతో వినోదభరితంగా ఉంది. ఈ సినిమాను బిగ్ స్క్రీన్‌పై చూడ‌క‌పోతే.. ఆ లోటు ఎప్ప‌టికీ ఉండిపోతుంది. ప్ర‌స్తుత‌మున్న ప‌రిస్థితుల‌న్నీ కుదుట‌ప‌డ్డాక‌, వీలైనంత త్వ‌ర‌గా ఈ సినిమాను బిగ్ స్క్రీన్‌పై చూడాలి’. అంటూ సంజ‌య్ ట్వీట్ చేశారు. (కరోనా: మరో బుల్లితెర నటుడికి పాజిటివ్‌)

#JustWatched ALA VAIKUNTHAPURRAMULOO on Netflix.

What a film! Pure unadulterated entertainment. Not having seen it in a full theatre will be a life long regret.

Beat the pandemic blues and watch this gem asap.

— Sanjay Gupta (@_SanjayGupta) July 11, 2020