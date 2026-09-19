అల్లు అర్జున్, స్టార్ డైరెక్టర్ అట్లీ కాంబోలో తెరకెక్కుతున్న చిత్రం ‘రాకా’. పాన్ వరల్డ్ మైథలాజికల్ విజువల్ వండర్ గా రూపొందుతోంది. అయితే రాకా నుంచి బిగ్ అప్డేట్ త్వరలోనే రానున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ మూవీ నుంచి ఫస్ట్ గ్లింప్స్ రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్ చేసినట్లు సమాచారం. అయితే ఈ అప్డేట్పై చిత్ర బృందం నుంచి అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది. (ఇదీ చదవండి: ఓటీటీలోనూ దుమ్మురేపుతున్న‘ఇరుముడి’.. పల్లెల్లో ఏకంగా తెరలు)
37 అనే క్రిప్టిక్ పోస్టర్ను..
ఇటీవలే 37 అనే క్రిప్టిక్ పోస్టర్ను చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ సన్ పిక్చర్చ్ షేర్ చేయడంతో అభిమానుల్లో ఇంతటి ఆసక్తి నెలకొంది. అయితే ఈ నెల 21న అట్లీ పుట్టినరోజు కావడంతో ఫస్ట్ గ్లింప్స్ విడుదల చేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారని సమాచారం. ఇప్పటికే ఓ స్పెషల్ వీడియో రిలీజ్ చేశారు. దీన్ని చూస్తుంటే హాలీవుడ్ రేంజ్లో ఓ సరికొత్త విజువల్స్తో వేరే ప్రపంచాన్ని పరిచయం చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది.
కాగా ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ హీరోయిన్ దీపికా పదుకోనే కీలక పాత్రలో కనిపించనుంది. ఈమెకు సంబంధించిన షూటింగ్ ఇప్పటికే పూర్తి చేసినట్లు టాక్.
రష్మిక మందన్న నెగిటివ్ రోల్ లో కనిపించబోతున్నట్లు ముమ్మరంగా ప్రచారం జరుగుతోంది. వీటిపై త్వరలోనే క్లారిటీ రానుంది. కాగా ఈ సినిమా 2028లో విడుదలకు సన్నాహాలు చేస్తున్నట్లు సమాచారం.
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Get ready to witness a global triumph! ✨ #Raaka pic.twitter.com/IWAskqz7Lw
— Sun Pictures (@sunpictures) September 18, 2026