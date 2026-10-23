 వెంకీ 'ఆదర్శ కుటుంబం' ట్రైలర్ రిలీజ్ | Aadarsha Kutumbam Movie Trailer | Sakshi
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Aadarsha Kutumbam Trailer: 'ఆదర్శ కుటుంబం' ట్రైలర్ చూశారా?

Oct 23 2026 9:09 PM | Updated on Oct 23 2026 9:09 PM

Aadarsha Kutumbam Movie Trailer

వెంకటేశ్ హీరోగా త్రివిక్రమ్ దర్శకత్వంలో చేసిన లేటెస్ట్ సినిమా 'ఆదర్శ కుటుంబం'. లెక్క ప్రకారం ఈ పాటికే థియేటర్లలోకి వచ్చేయాలి. అక్టోబర్ తొలి రెండు వారాల్లోనే రిలీజ్ చేయాల్సింది. కానీ ఈ నెల 30న వస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. తాజాగా ట్రైలర్ రిలీజ్ చేశారు.

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ట్రైలర్ బట్టి చూస్తే ఓ సాదాసీదా మధ్య తరగతి కుటుంబం. సరదాగా ఉండే వీళ్ల జీవితం అనుకోని మలుపులు తిరుగుతుంది. చిన్న ఇంట్లో ఉన్నోళ్లు గేటెడ్ కమ్యూనిటీలోని విల్లాకు మారతారు. తర్వాత ఏమైంది? సాఫ్ట్‌గా కనిపించే కుటుంబం.. వైలెంట్‌గా ఎందుకు మారింది? అనేది స్టోరీలా ఉంది.

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