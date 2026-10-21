 అమ్మవారిగా నయనతార.. ట్రైలర్ రిలీజ్ | Nayanthara Mahasakthi Movie Trailer | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Nayanthara Mahasakthi: మహాశక్తిగా నయన్ విశ్వరూపం.. ట్రైలర్ చూశారా?

Oct 21 2026 1:23 PM | Updated on Oct 21 2026 1:29 PM

Nayanthara Mahasakthi Movie Trailer

నయనతార ప్రధాన పాత్ర చేసిన లేటెస్ట్ సినిమా 'మూకుతి అమ్మన్ 2'. సుందర్.సి దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రాన్ని తెలుగులో 'మహాశక్తి' పేరుతే వచ్చే నెల 06న థియేటర్లలో రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా ట్రైలర్ వదిలారు.

(ఇదీ చదవండి: ఏకంగా ముఖ్యమంత్రికి తెగ నచ్చేసిన ప్రేమకథా సినిమా)

ఆర్జే బాలాజీ దర్శకత్వంలో మూకుతి అమ్మన్ తొలి భాగం సింపుల్‌గా తీసినప్పటికీ.. ఈసారి మాత్రం భారీ గ్రాఫిక్స్, దద్దరిల్లే బ్యాక్ గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ పెట్టారు. అయితే గ్రాఫిక్స్‌పై సోషల్ మీడియాలో విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. మరోవైపు స్టార్ హీరోలు చేసే సేవియర్ టైప్ కథతో దీన్ని తెరకెక్కించారు. ఓ ఊరు, అందులోని ఓ కుటుంబానికి ఆపద వస్తే స్వయంగా అమ్మవారు వచ్చి, వాళ్లని ఎలా కాపాడింది అనేది స్టోరీలా అనిపిస్తుంది. మరి నయన్ ఈ మూవీతో ఎలాంటి ఫలితాన్ని అందుకుంటుందో చూడాలి?

(ఇదీ చదవండి: ఇదేం పైత్యం.. కాయదు ఎంగిలి చేసిన బాటిల్ రూ.3 లక్షలా?)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (అక్టోబర్ 18 -అక్టోబర్ 24)
photo 2

బొమ్మలా అందంగా అదరగొట్టేస్తున్న గాయత్రి భరద్వాజ్ (ఫొటోలు)
photo 3

ట్రెండింగ్‌లో 'జైలర్ 2' కాంత.. ఈమెని గుర్తుపట్టారా? (ఫొటోలు)
photo 4

అల్లు శిరీష్-నయనిక జపాన్ ట్రిప్ (ఫొటోలు)
photo 5

అపరంజి బొమ్మలా నభా నటేశ్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Peddireddy Slams Police Over Alleged Election Irregularities In AP 1
Video_icon

సుప్రీం తీర్పుతోనైనా బుద్ధి వస్తుందా..? పోలీసులకు, అధికారులకు పెద్దిరెడ్డి సూటి ప్రశ్న
TDP Goons Attack On Ex Deputy CM Narayana Swamy 2
Video_icon

మాజీ డిప్యూటీ CM నారాయణస్వామిపై టీడీపీ గూండాల దాడి
Sr Journalist Bharadwaj about Ranabaali & Jailer 2 Movies 3
Video_icon

1000 CR క్లబ్ లోకి జైలర్ 2... రణబాలి సేవ్ అవ్వాలంటే..!
TDP Leaders Attack On YSRCP Leaders In Kadapa 4
Video_icon

కడపలో హైటెన్షన్.. YSRCP నేతలపై రాళ్లతో దాడి
Supreme Court Setback For Chandrababu 5
Video_icon

SECకి 24 గంటల డెడ్లైన్... బాబుకు సుప్రీం షాక్.. !
Advertisement
 