‘ఆదర్శ కుటుంబం’ నుంచి మరో క్రేజీ సాంగ్‌

విక్టరీ వెంకటేశ్ హీరోగా త్రివిక్రమ్ దర్శకత్వంలో ఆయన నటిస్తున్న ఫ్యామిలీ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ ‘ఆదర్శ కుటుంబం’. ఈ సినిమాలో శ్రీనిధి శెట్టి కథానాయికగా నటిస్తుండగా.. నివేదా పేతురాజ్ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. తాజాగా ఈ చిత్రం నుంచి ‘మాల వచ్చా చూడు..’ అంటూ సాగే లిరికల్ వీడియోను చిత్రబృందం విడుదల చేసింది.
‘నీ ఒంట్లో ఉంది కరెంటు.. వెలిగించవే నా ఫిలమెంట్’ అంటూ సాగే ఈ పాటలో వెంకటేశ్, నివేదా పేతురాజ్ మధ్య సన్నివేశాలు ఆకట్టుకునేలా ఉన్నాయి. తమన్ సంగీతం అందించిన ఈ పాటకు రామజోగయ్య శాస్త్రి సాహిత్యం అందించారు. ధనుంజయ సీపాన, రనైనా రెడ్డి, తమన్ కలిసి ఆలపించారు. ఎస్. రాధాకృష్ణ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రంలో నారా రోహిత్, రావు రమేశ్ తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. సినిమా విడుదల తేదీ రావాల్సి ఉంది.
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