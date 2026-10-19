 రామ్‌ కొత్త సినిమాలో విలన్‌గా బాలీవుడ్‌ హీరో..! | Riteish Deshmukh In RAPO23 Ram Pothineni Movie | Sakshi
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RAPO23: రామ్‌ ​కొత్త సినిమాలో బాలీవుడ్‌ స్టార్

Oct 19 2026 2:47 PM | Updated on Oct 19 2026 3:03 PM

Riteish Deshmukh In RAPO23 Ram Pothineni Movie

టాలీవుడ్‌ హీరో రామ్‌ పోతినేని తొలిసారి దర్శకుడిగా మెగా ఫోన్‌ పట్టిన చిత్రం ‘రాపో23’ (వర్కింగ్‌ టైటిల్‌). ఈ సినిమాతో ప్రేక్షకులకు సరికొత్త అనుభూతిని అందించేందుకు ఆయన సిద్ధమవుతున్నారు. రాపో సినిమాటిక్స్‌ బ్యానర్‌పై కృష్ణ పోతినేని దాదాపు రూ.100 కోట్ల భారీ బడ్జెట్‌తో ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.

తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించి ఓ ఆసక్తికరమైన విషయం చిత్రబృందం ప్రకటించింది. బాలీవుడ్‌ నటుడు రితేశ్‌ దేశ్‌ముఖ్‌ ఈ ప్రాజెక్టులో భాగమయ్యారని తెలిపింది. ఈ మేరకు ఆయనకు స్వాగతం పలుకుతూ ఓ ప్రత్యేక వీడియోను విడుదల చేసింది. ఈ సినిమాలో రితేశ్‌ ప్రతినాయకుడి పాత్రలో కనిపించనున్నట్లు సమాచారం. అయితే దీనిపై అధికారిక స్పష్టత రావాల్సి ఉంది.

కాగా ఈ చిత్రంలో రామ్‌ ‘వీర’ అనే పాత్రలో స్టైలిష్‌గా కనిపించనున్నారు. సంయుక్త కథానాయికగా నటిస్తున్నారు. తొలిసారి దర్శకత్వ బాధ్యతలు చేపడుతున్న రామ్‌.. ఈ సినిమాతో ఎలాంటి విజయాన్ని అందుకుంటారో చూడాలి. రామ్‌, రితేశ్‌ దేశ్‌ముఖ్‌ కలయికలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంపై ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తి నెలకొంది.

(ఇదీ చదవండి: 'ప్యారడైజ్'లో హిట్ పాట వీడియో రిలీజ్)

 

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