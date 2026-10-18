ఈ నగరానికి ఏమైంది?, ఫలక్నుమా దాస్, హిట్ సినిమాలతో హీరోగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న విశ్వక్ సేన్.. తర్వాతి కాలంలో రొటీన్ రొట్టకొట్టుడు సినిమాలతో వరస ఫ్లాప్స్, డిజాస్టర్స్ చూశాడు. దీంతో చాలా గ్యాప్ తీసుకున్నాడు. ఈ టైంలో తానే దర్శకుడిగా మారి అందులో నటించి ఓ మూవీ తీశాడు. అదే 'కల్ట్'. ఈ నెల 30న థియేటర్లలో రిలీజ్ కానుంది. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా ట్రైలర్ వదిలారు.
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'కల్ట్' (Cult Movie) ట్రైలర్ బట్టి చూస్తే.. గోవాలో కల్ట్ అనే పబ్లో ఓ రోజు రాత్రి 300 మందికి పైగా పార్టీ చేసుకుంటూ ఉంటారు. అయితే కొందరు వ్యక్తులు వీళ్లని లోపలే లాక్ చేసి ఓ గేమ్ పెడతారు. ఓడిపోతే చంపేస్తారు. అయితే ఈ పబ్లోనే ఇన్స్పెక్టర్ సంకల్ప్ నాయక్ కూడా ఉంటాడు. మరి లోపలున్న వీళ్లంతా బయటకెలా వచ్చారు. అసలు ఈ సెటప్ అంతా ఏంటి? అనేది మూవీ చూసి తెలుసుకోవాలి.
ఈ సినిమాలో కీలక పాత్ర చేసిన విశ్వక్ సేన్.. దర్శకత్వం వహించాడు. ఇందులో గాయత్రి భరద్వాజ్ హీరోయిన్ కాగా రవి బస్రూర్ సంగీతమందించాడు. ట్రైలర్లో చాలా సీన్స్ వయలెంట్గా ఉన్నాయి. యువత మాత్రమే చూసే ఈ చిత్రం ఎలాంటి ఫలితం అందుకుంటుందనేది చూడాలి?
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