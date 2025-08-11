నడవడానికి ఇబ్బందులు
మా ప్రాంతంలో నెల రోజులుగా యూజీడీ పనులు కొనసాగుతున్నాయి. రోడ్డుకు ఒకపక్క మిషన్ భగీరథ పథకం, మరోపక్క యూజీడీ పనులతో బీటీ రోడ్డు మొత్తం ధ్వంసమైంది. వర్షం కురిసినప్పుడు బురదమయంగా మారుతోంది. కనీసం నడవడానికి కూడా వీలు లేకుండా ఉంది. సిమెంట్ పైపులు పాతకాల్వలో అస్తవ్యస్తంగా వేయడంతో మురుగు ముందుకు కదలని పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఈ పనులు త్వరగా పూర్తి చేసి కొత్త సీసీరోడ్డు నిర్మించాలి.
– భారతమ్మ, గృహిణి,
పాతపాలమూరు, మహబూబ్నగర్
బయటి మురుగు ఇంట్లోకి వచ్చేలా ఉంది
ఈ ప్రాంతంలో ఇటీవల అండర్గ్రౌండ్ డ్రెయినేజీ పైపులైన్ సరిగా వేయకపోవడం వల్ల బయట నుంచి మురుగు, వరద నీరు ఇంట్లోకి వచ్చేలా ఉంది. మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అధికారుల పర్యవేక్షణ లేకపోవడంతో పనులు దక్కించుకున్న కాంట్రాక్టర్ ఈ పైపులైన్ను తూతూమంత్రంగా వేసి వెళ్లారు. ఇక్కడి సుమారు పది ఇళ్లకు సంబంధించి బయటకు వెళ్లే పైపుల కన్నా యూడీజీ పైపులైన్ పైకి ఎత్తుగా ఉంది. దీనిని వెంటనే సరి చేయించాలి.
– నాగరాజు, దేవునిగుట్ట,
సాంబ శివాలయం ప్రాంతం, ఏనుగొండ
●